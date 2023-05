Markdorf – Preisfüchse dürfen sich beim Fenster- und Türen-Spezialist Koners Bauelemente gleich über mehrere Aktionen freuen und dabei auf eine über 70-jährige Erfahrung des Fachbetriebes vertrauen: So startet der Meisterbetrieb für seine Kunden mit einem Energiebonus in Höhe von 300 Euro in die Sommersaison, diese gelten allerdings nur für die Türserien der Internorm AT530 + 540, topic T1, T2 und T3. Der Energiebonus ist noch bis zum 30. Juni erhältlich.

Genau nach Maß

Einen weiteren Kundenvorteil bietet Koners Bauelemente mit seiner „Haustüren-Aktion 2023“, hier werden Preis- und Gestaltungsvorteile geboten. „Bei dieser Aktion ist jede Internorm-Haustüre ein Unikat“, verspricht Geschäftsführer Stephan Koners. Denn jede Haustüre werde genau nach Maß und genau nach Kundenwünschen produziert. Die Haustürenaktion 2023 umfasst die Internorm Aluminium Türserien AT 500 und AT 510 mit den entsprechenden Füllungen beziehungsweise Gläsern.

Koners setzt bei seiner Haustüren-Kollektion ganz bewusst auf Europas größten Türenhersteller Internorm, da der Hersteller immer Türen mit außergewöhnlichen Designs auf dem Markt bringe, die stets im Trend seien, erklärt Martina Koners-Kannegießer.

Kombiniert mit erhabenen Lisenen oder Seitenteilen werden diese Türen zum Style-Element eines Hauses. Internorm beweise mit den neuen Designs seine Rolle als Trendsetter. Eine weitere Innovation ist ein neues, integriertes Fingerprint-System, welches flächenbündig im Griff oder im Zierelement eingelassen ist. Die Internorm-Griffe wurden mit der aktuellen Serie in trendigem schwarz ergänzt. im Showroom von Koners Bauelemente hat der Kunde die Möglichkeit, seine Haustüre selbst zu designen und somit seine Wunschtüre selbst zu gestalten und zum Unikat machen.

Der Haustürgestaltung sind dabei nahezu keine Grenzen gesetzt, sei es zum Thema Einbruchssicherheit, Wärmedämmung, Brandschutz, LED-Beleuchtung, Zutrittssysteme, Spiegelintigration auf der Türeninnenseite und vieles mehr. Neue Innovationen gibt es bei Topic-Haustüren, deren Qualitätsmarke ebenfalls bei Koners Bauelemente erhältlich sind.

Aufgrund der hohen Nachfrage der Reihe T wurden diese Topic-Türenserie um zwölf weitere Modelle erweitert. Dies bedeutet, dass Massivoberflächen jetzt auch auf allen Modellen der Modellreihe T möglich sind. Premiumoberflächen wie Altholz, Keramik, Himalayastein und Beton sind ab sofort auch für die Basis-Modellreihe T machbar.

Elektronische Entriegelung

Eine weitere Innovation von Topic-Haustüren ist die elektronische Entriegelung durch Klopfen. Speziell für Kinder, schwächere Personen und Rollstuhlfahrer hat Topic I-tec Open entwickelt. Die Tagesfunktion ermöglicht die Türentriegelung durch zweimaliges Klopfen – die Tür kann daraufhin ohne großen Kraftaufwand geöffnet werden. Eine unabsichtliche Türöffnung wie beispielsweise durch einen Windstoß ist dadurch laut Hersteller ausgeschlossen.

Eine weitere Innovation von Topic ist die Touch-Tagesfunktion, damit sich di Türe nur dann öffnet, wenn man es auch will. Arbeiten im Vorgarten, größere Einkäufe, Gartenfeste, Kinder zu Besuch; da geht die Haustüre ständig auf und zu. Tagesfunktionen wie diese, mit denen man die Türe zeitweise ohne Schlüssel einfach aufdrücken kann, gibt es viele. Was ist aber, wenn vergessen wird, diese auszuschalten? Und vielleicht noch Wind aufkommt? Da kann es leicht passieren, dass die Haustüre die halbe Nacht offen steht, oder von ungebetenen Gästen einfach aufgedrückt wird.

Alles kein Thema mehr mit der neuen Topic Touch-Tagesfunktion: Ein- und Ausschalten der Tagesfunktion per Knopfdruck. Der gut sichtbare, leuchtende Schalter erinnert daran, dass die Türe nicht verriegelt ist. Nur bei Berührung wird die Türe zur sofortigen Öffnung entriegelt und kann vom Wind nicht aufgedrückt werden. Das Beste daran: Die Touch-Tagesfunktion kann für fast alle Topic-Türen auch nachgerüstet werden.

https://koners-bauelemente.de/tueren/haustueren-von-internorm/

https://koners-bauelemente.de/tueren/haustueren-von-internorm/