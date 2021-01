Markdorf – Leidenschaft für das Planen und Bauen von individuellen Badezimmern, das ist seit über 20 Jahren die berufliche Passion von Andreas Wiggenhauser. Dabei steht besonders in Zeiten der Corona-Pandemie die Zufriedenheit seiner Kunden absolut im Mittelpunkt seines Schaffens. „Als Bauleiter koordiniere ich die Maßnahmen nach den jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsverordnungen. So achte ich unter anderem drauf, dass vor Ort nie mehr als ein Handwerksbetrieb sein Gewerk ausübt. Das ist mir persönlich sehr wichtig“, erklärt Wiggenhauser.

Fachkompetenz für individuelle Lösungen

Sein Bestreben ist es, immer das bestmögliche Konzept für seine anspruchsvolle Kundschaft zu entwickeln. „Ich möchte nicht nur einfach am Markt mitschwimmen, sondern einen ganz eigenen Charakter entwickeln, der Akzente setzt“, so Wiggenhauser weiter. So sollen auf Basis von Fachkompetenz die speziellen Wünsche und Ansprüche der Kunden zu ganz individuellen und kreativen Bad-Lösungen umgewandelt werden.

Alles aus einer Hand und aus der Region

Einen wichtigen Baustein stellt dabei das „Alles komplett aus einer Hand“-Prinzip dar. „Die Bäderwerkstatt übernimmt die gesamte Planung und Umsetzung, von Anfang bis Ende, also ein Komplettpaket. Auf Wunsch auch zum Festpreis.“ Um eine solide Leistung zu gewährleisten, arbeitet Wiggenhauser mit einem starken Team erfahrener Handwerker zusammen. „Sämtliche Gewerke von Sanitär, Fliesen über Trockenbau, Putz und Elektroinstallationen bis hin zu unserem Bodenleger und Schreiner sind alle durchweg in der unmittelbaren Region beheimatete Handerker-Profis.“ Partnerschaftlich, fair, individuell und unkompliziert, so laute entsprechend das Motto der Bäderwerkstatt.

Lebensqualität und Selbstständigkeit erhalten

Barrierefreie Bäder liegen Andreas Wiggenhauser besonders am Herzen, denn sie sind nicht nur komfortabel, vielseitig und schick, sondern bei Bedarf lassen sich individuelle unterstützende Maßnahmen unauffällig integrieren. „Der Stil unterscheidet sich dabei nicht von dem konventioneller und designorientierter Bäder. Moderne barrierefreie Bäder schaffen Normalität und selbstverständliches Wohlbefinden“, so Wiggenhauser, der auch bei der Beantragung von eventuell möglichen Förderungen durch die Kranken-/Pflegeversicherung oder der KfW-Bank behilflich ist. „Mir geht es konkret darum, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Lebensqualität und Selbstständigkeit zu erhalten.“

Auf der modern gestalteten Homepage der Bäderwerkstatt sind alle Informationen rund um das eigene Bad klar und übersichtlich zu finden. Wiggenhauser: „Ganz wichtig ist, dass die Bäderwerkstatt ab jetzt unter der neuen Email-Adresse http://info@baederwerkstatt.com zu erreichen ist.“

Informationen im Internet:

http://www.baederwerkstatt.com