Markdorf – Markdorf ist immer einen Besuch wert. Denn die Stadt „mit dem Balkon zum Bodensee“ hat nicht nur viele Sehenswürdigkeiten zu bieten, sie ist auch eine tolle, attraktive Einkaufsstadt, die durch viele Aktionen immer wieder auf sich aufmerksam macht. Die Gehrenbergstadt kann mit etlichen inhabergeführten Firmen und Geschäften mit breitem Angebot und gutem Service punkten. Bereichert wird das von guten Freizeitmöglichkeiten – von gepflegten Spielplätzen und dem attraktiven Wander- bis zu Kultur- und Vereinsangeboten. Die Kleinstadt bietet in dieser Hinsicht eine große Bandbreite. Darüber hinaus ist die Stadt eine beliebte Anlaufstelle für Urlauber wie für Gäste aus dem Umland.

Nach einer Shoppingtour wird bei einem Spaziergang entlang des Marktplatzes und der Marktstraße, die noch mit alten Gebäuden sowie dem geschichtsträchtigen Untertor und ehemaligen Bischofschloss ein Hauch Nostalgie in der modernen Einkaufsstadt versprüht, das besondere Einkaufsflair deutlich. Mit dem Gang durch das Untertor geht es in den etwas moderneren Stadtteil: Dort finden sich eine Apotheke, ein Gesundheitszentrum, das Proma Einkaufszentrum sowie weitere Einkaufsmärkte und Modegeschäfte wieder, die zum Shoppen einladen. Einheimische wie auch Besucher schätzen es, gemütlich einkehren zu können. Vielfältige Alternativen dazu bieten zahlreiche Restaurants, Gasthäuser, Weinstuben, Cafés und Eisdielen. Die Interessen all dieser Händler vor Ort vertritt die Aktionsgemeinschaft Markdorf: In Zusammenschluss von über 100 engagierten Mitgliedern aus den Bereichen Handel, Dienstleistung, Handwerk und Gastronomie setzt die Gemeinschaft alles daran, ein attraktives Markdorf zu schaffen, wozu beispielsweise auch das kostenfreie Parken zählt.

In Markdorf hat das Handwerk noch goldenen Boden und das zu Recht: Die überwiegend von Familien und Inhabern geführten Betriebe glänzen oft mit langen Traditionen, Innovationen, Erfahrungen und Know-how. Die Handwerkerfirmen kennen sich untereinander und haben ein gutes Miteinander und sind nicht selten gemeinsam auf der Baustellen zu sehen. Auch bei heimischen Ausstellungen beweisen die Fach- und Meisterbetriebe eine Einheit.

Nicht nur das Handwerkgeschick wird in Markdorf gelebt, sondern auch die Heimatliebe und Verbundenheit: So sind die Geschäftsführung und Mitarbeiter oft ehrenamtlich bei Feuerwehr, Musik-, Narren-, Sport und Kulturvereinen sowie im Ortschaftsrat, Gemeinderat und bei vielen mehr engagiert. Bei Veranstaltungen zeigen sich Handwerk, Handel und Industrie großzügig, helfen bei Hilfsorganisationen oder Heimats- und Vereinsfesten mit Maschinen, Werkzeugen oder Sponsoren aus. Das alles ist, was die Gehrenbergstadt im Ländle ausmacht: Firmen, die zusammenstehen, Vereine, Kultur, Landwirtschaft und Tourismus, die allesamt bemüht sind, ihre Heimatstadt nach außen glänzen zu lassen und sich als eine Einheit zu präsentieren.

Hier wird Brauchtum noch gehegt und gepflegt, ebenso das Miteinander. Dies alles macht Markdorf zu einer liebenswerten Stadt mit besonderem Charme und toller Einkaufsatmosphäre, wo Neubauten mit dem historischen Stadtkern harmonieren, wo Brauchtum gepflegt wird, ohne sich den Innovationen zu verschließen.