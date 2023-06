Haller Raumgestaltung in Sattelbach bietet seit 1990 alles, um individuelles Wohnen so schön und stilvoll wie möglich zu machen. Mit den Töchtern Romina und Olivia Haller, die 2021 mit vielen Ideen und Power ins Unternehmen eingestiegen sind, hat sich der Familienbetrieb verjüngt. Das spiegelt sich ab sofort auch im neuen Logo.

„Nach über 33 Jahren hat sich bei uns viel verändert und so wollen wir auch unserem Erscheinungsbild einen neuen Look verleihen“, sagt Veronika Haller, die mit ihrem Mann Markus Haller die Firma aufgebaut hat. Was beide bis heute antreibt: Die Begeisterung für die Gestaltung von Räumen. „Der endlose Antrieb und die Tatkraft verbindet das Haller-Team. Bei uns ist jeder eine Rakete, die durchstartet“, betont Romina Haller. Ihre Mutter Veronika ist am Tag der Mondlandung geboren und Markus Hallers Spitzname ist seit Jahren „Raketenhaller“, da Geschwindigkeit und klare Zielorientierung quasi seine zweiten Vornamen sind.

Ergänzt wird der neue Schriftzug „Haller.“ mit einer Rakete in Form eines Hauses, die genau diese Gedanken transportieren soll. Auch der Punkt hinter Haller ist ganz bewusst gewählt. „Haller, Punkt – mehr gibt es nicht zu sagen“, unterstreicht Markus Haller. Die mittels Linoldruck gestalteten Raketenhäuser seien ganz bewusst nicht zu 100 Prozent symmetrisch, um die Individualität des Handwerks zu unterstreichen. Der warme Korallton stehe für Wärme und Herzlichkeit gepaart mit der Strahlkraft für die neu gestalteten Räume. „Insgesamt haben wir zwei Jahre an unserem neuen Erscheinungsbild gearbeitet und nun gilt es alles vom Briefpapier über Kugelschreiber und Beschilderungen bis hin zur Fahrzeugbeschriftung anzupassen“, berichtet Olivia Haller, die Informationsdesign studierte. Auch der neu gestaltete Internetauftritt sei in den finalen Endzügen. „Auch er wird darstellen, wie wir sind, nämlich klar, frisch, lebensfroh und mit Vollgas.“

Unverändert gilt jedoch ab dem ersten Tag und bis heute der Slogan „Vom Keller bis zum Dach, Wohnkultur aus Sattelbach.“ Er zeigt die Vision, die Markus Haller bereits bei der Gründung des Unternehmens hatte, nämlich Häuser aus einer Hand, ganzheitlich und mit Liebe zum Detail zu einem wohnlichen Zuhause zu machen. So finden die Kunden von der eigenen Näherei und Polsterei über Bodenbeläge aller Art, Gardinen, Markisen und Sonnenschutz eine riesige Auswahl. Schlafsysteme, Matratzen mit Zufriedenheitsgarantie, Lattenroste, Tapeten und viele weitere Wohnaccessoires gehören ebenfalls zum Angebot. „Wir lieben unsere Produkte, wir lieben unser Handwerk und vor allem legen wir Wert auf Individualität“, betont Markus Haller. In Kooperation mit einer Schreinerei gehört außerdem die Komplettausstattung für Hotelzimmer und Ferienwohnungen zum Portfolio.

Das Erfolgsgeheimnis der Firma Haller ist Qualität aus Meisterhand in allen Bereichen der Raumausstattung. Dazu arbeitet das Unternehmen mit 60 Mitarbeitenden, unter ihnen acht Auszubildende im Handwerk. „Unser tolles Team bewegt sich in einer Altersschicht von 17 bis 73. So ist die Erfahrung der älteren Generation immer noch Teil der Unternehmung“, sagt Romina Haller. Mit einem so engagierten Team sei kein Auftrag zu schwierig und kein Sonderwunsch unmöglich, ergänzt Markus Haller. „Und genau das schätzen unsere Kunden.“

Kontakt

Haller Raumgestaltung GmbH & Co. KG

Sattelbach 9

88263 Horgenzell

Telefon 07504/9700-0

E-Mail: sattelbach@haller-raumgestaltung.de

http://www.haller-raumgestaltung.de

Instagram:

@haller_raumgestaltung