Markdorf – Das Autohaus Sehner im Markdorfer Gewerbegebiet Riedwiesen setzt große Qualitäts-Maßstäbe in die Bereiche Autoverkauf, Kundenservice und Werkstatt-Leistungen. Neben dem Rundum-Service beim Autoverkauf hat sich insbesondere die ausgezeichnete Arbeit des Werkstatt-Teams unter der Leitung von Donato Colucci weit über die Region hinaus einen guten Ruf erarbeitet. Der Renault Wartungsplan nach Herstellervorgaben verspricht Top-Sicherheit sowie eine hohe Zuverlässigkeit dank elektronischer Diagnose und vieles mehr. Auf alle Arbeiten und Teile gewährt das Autohaus ein Jahr Garantie, bei Original-Batterien sogar drei Jahre.

Die attraktiven All-Inclusive- und Festpreis-Angebote von Renault beinhalten sowohl die Ersatzteil- als auch die Arbeitskosten und ermöglichen somit maximale Kostentransparenz. Ein weiteres Plus mit echtem Mehrwert sind die Wartungsverträge von Renault. Damit sparen die Kunden ganz einfach Zeit und Geld. Zum Service-Angebot gehören kalkulierbare Werkstattkosten, womit der Kunde von unvorhersehbaren Kosten geschützt ist. Zudem bietet das Renault Autohaus Reparaturen aller Marken an. „Es gibt fast nichts, was wir nicht machen, von Achsvermessung, Aufbereitung, Reifentechnik oder Unfallinstandsetzung“, verspricht Serviceleiter Donato Colucci. Firmen schätzen insbesondere die Flottenbetreuung sowie den Renault-Transporter- und Renault-Elektro-Stützpunkt des Autohauses.

Von Firmen und Privatkunden ebenfalls sehr geschätzt werden die tägliche TÜV-Abnahmen im Haus, womit keine langen Wartezeiten entstehen und flexible Terminvereinbarungen möglich sind. Acht Werkstattmitarbeiter und vier Auszubildende gewährleisten einen reibungslosen und schnellen Reparatur-Service.

Reifenwechsel

Für die Sommer- und Winterreifeneinlagerung wurde eigens eine Lagerhalle gebaut, womit die Kunden mühelos bis zum nächsten Reifenwechsel ihre Autoreifen einlagern können. Zum Einlagerungsservice gehört auch ein Reifen-Reinigungs-Service. Kunden, die Neureifen brauchen, sind beim Autohaus Sehner genau an der richtigen Stelle, da dort Reifen aller Marken angeboten werden, ebenso wie ein Alufelgen-Service.

Ein besonderes Bonbon hält Marketingleiter Carsten Webinger mit dem Sondermodell Twingo Electric Vibes parat. „Dieses Elektroauto verspricht Fahrspaß pur, es hat eine großartige Ausstattung und eine Reichweite von bis zu 270 Kilometer, und es gibt hierfür einen kräftigen Förderbonus“, verspricht Webinger. Ausgestattet sei das Sondermodell mit Rückfahrkamera, Klimaautomatik, Sitzheizung, Navigationssystem, Licht- und Regensensor sowie mit Bluetooth mit Freisprecheinrichtung. Dieses Elektroauto werde mit 10¦000 Elektrobonus gefördert.

Damit Kunden einen besseren Überblick über die Fördermöglichkeiten anderer Renault-Elektroautos bekommen, hat der Marketingleiter eigens einen Förderbonusrechner installiert, womit der Kunde mit drei Mausklicks alle Kosten übersichtlich und somit die Einsparmöglichkeiten übersichtlich präsentiert bekommt. Zu finden ist der Förderbonus-Rechner im Internet unter:

http://www.sehner-gruppe.de/e-mobility.