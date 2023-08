Salem – Die Freude bei Parkett Müller ist groß: Der Sohn von Geschäftsführer und Inhaber Oguz Yanik hat seine Gesellenprüfung zum Parkettleger bestanden. Insgesamt 22 Stunden Zeit hatte Deniz für seine praktische Prüfung und musste unter anderem ein anspruchsvolles Fischgrät-Muster als Parkett legen. Deniz Yanik freut sich, in die Fußstapfen seines Vaters treten zu dürfen.

Als nächstes den Meister

Nach der bestandenen Gesellenprüfung will der Juniorchef sobald als möglich die Meisterprüfung in Angriff nehmen. „Wir sind mächtig stolz, dass Deniz seine Gesellenprüfung souverän abgeschlossen hat und künftig mehr Verantwortung in unserem Familienbetrieb übernehmen kann“, erklärt Oguz Yanik. Seine Ausbildung hat Deniz Yanik bei Parkett Müller begonnen und dort auch sein erstes Lehrjahr absolviert. Im Jahr 2021 übernahm Oguz Yanik das Unternehmen von seinem Vorgänger Axel Müller, ebenso dessen Mitarbeiter, darunter auch seinen Sohn Deniz, der somit seine restlichen zwei Jahre Lehrzeit bei seinem Vater absolvieren durfte. Heute beschäftigt das Unternehmen neun Mitarbeiter.

Vor 64 Jahren gegründet

Vor über 64 Jahren wurde Parkett Müller in Salem gegründet. Heute weiß man weit über die Grenzen von Salem hinaus, dass in der Bodenseestraße 102 eine gute Adresse zu finden ist, wenn es um Bodenbeläge von Profis geht. „Wir haben uns einen Namen gemacht“, so Oguz Yanik der den Betrieb vor zwei Jahren von Axel Müller übernommen hat. Wenn es um Fragen zu Bodenbelägen geht, dann ist man hier beim Spezialisten. „Unsere Kunden kommen bereits seit über sechs Jahrzehnten zu uns und nehmen gerne unseren besonderen Service in Sachen Beratung und Planung in Anspruch“, erzählt der heutige Inhaber.

Höchste Ansprüche

So gehören zu den Spezialitäten, neben allen gängigen Bodenbelägen ganz besonders auch Bodenbeläge, die den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. Gerade in besonders empfindlichen Räumen ist es notwendig, die passenden Böden zu verlegen. Um diese Bodenbeläge qualitätsgerecht verlegen zu können, bedarf es viel Erfahrung. Auch wenn solche Aufträge mittlerweile zum Tagesgeschäft gehören, so sei man immer noch und immer wieder gerne für neue Kunden da. Da spiele es keine Rolle, ob es sich um einzelne Wohnungen, Praxen, Klinken, Industrieunternehmen, Hotels oder ganze Häuser handelt, erklärt Oguz Yanik. Natürlich gehöre das Vermessen der Räume und die fachmännische Verlegung ebenso zum Angebot wie Materialberatung und Anlieferung der Ware.

Vielfalt bei der Gestaltung

Die Liebe zum Handwerk und zum lebendigen Naturmaterial Holz wird bei Parkett Müller in Salem bereits seit 1959 gepflegt. Die Profis verlegen Parkett aus vielfältigen Qualitätshölzern, außerdem auch Laminat, Teppich, Kork und Designböden in dem vom Kunden gewünschten Verlegemuster.

Die Vielfalt an Bodengestaltungsmöglichkeiten kann in den Parkett-Ausstellungsräumen in der Bodenseestraße 102 in Salem begutachtet werden. „Wir beraten unsere Kunden gerne persönlich und zeigen ihnen eine umfangreiche Auswahl an pflegeleichten, robusten, designstarken und natürlichen Bodenbelägen“, verspricht Oguz Yanik.

Die Firma