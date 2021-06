Markdorf – „Es ist ein sehr günstiger Zeitpunkt, jetzt seine Fenster und Türen zu sanieren.“ gibt Jürgen Schäfer, Inhaber der Schäfer Fenster und Türen Markdorf GmbH, seinen Tipp an all diejenigen weiter, die sich mit dem Gedanken einer Sanierung befassen.

Seit dem 1. Januar 2020 haben die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der deutsche Staat Förderprogramme geschaffen, die einen enormen Anreiz für den Wohneigentümer bieten, die ihre Fenster und Haustüren erneuern möchte. So bezuschusst die KfW Sanierungs-Einzelmaßnahmen mit 20 Prozent und die BAFA bezuschusst die Kosten für einen Energieberater mit bis zu 80 Prozent.

Die KfW hat verschiedene Förderprogramme für die Sanierung des eigenen Wohnhauses zum Effizienzhaus aufgelegt, bezuschusst aber auch Einzelmaßnahmen zur energetischen Sanierung im Eigenheim. „Die Voraussetzungen sind da unterschiedlich, je nach Eigentumssituation, Sanierungsziel und Art der Sanierungsmaßnahme“, sagt Schäfer. „Wir beraten unsere Kunden und helfen ihnen gerne, damit sie passende Förderung finden und zu beantragen können“.

Mindestwerte

Natürlich sind auch einige Formvorschriften zu beachten, damit der Antragsteller seine Fördermöglichkeit nicht verliert. Als technische Voraussetzung für die Förderbarkeit gelten Mindestwerte für den Wärmedurchlasskoeffizienten (Uw-Wert). Alle von der Firma Schäfer Fenster und Türen Markdorf GmbH angebotenen und ausgestellten Haustüren sowie alle Fenstermodelle mit Energieeinsparglas erfüllen diese Voraussetzung.

Eine weitere Alternative, Geld bei der Sanierung zu sparen, gibt es durch einen Steuerbonuns, der seit dem 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist. Somit können 20 Prozent der Lohn und Materialkosten für Sanierungsmaßnahmen steuerlich geltend gemacht werden. Bis dato konnten nur Lohnkosten steuerlich abgesetzt werden. „Die Kunden können sich somit also zwischen der KfW-Förderung in Verbindung mit der BAFA-Förderung oder der Steuerersparnis entscheiden und somit das passende Sparmodel aussuchen“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Jäger. Auch Kapitalanleger haben die Möglichkeit, Förderprogramme der KfW in Anspruch zu nehmen, allerdings gelten hier abweichende Voraussetzungen.

Die Techniker der Firma Schäfer Fenster und Türen Markdorf GmbH besuchen regelmäßig entsprechende Fortbildungen, um auf dem neuesten Stand zu sein und zu bleiben, nicht nur was Fördermöglichkeiten anbelangt, sondern natürlich auch in Bezug auf die Entwicklung neuer Produkte und die technische Umsetzung neuer Erkenntnisse in der Fensterbranche. Jürgen Schäfer und seine Techniker nehmen die jährlichen Fachmessen und Workshop-Events der Fensterhersteller uneingeschränkt wahr, um den Kunden optimal beraten zu können.

Um die Förderung der KfW in Anspruch nehmen zu können, ist eine Energieberatung erforderlich. Hier bietet das Unternehmen Schäfer Fenster und Türen Markdorf GmbH die Vermittlung und Zusammenarbeit mit einem Energieberater an und entlastet somit seine Kunden spürbar. Da die BAFA seit dem 1. Januar 2020 die Kosten für den Energieberater mit bis zu 80 Prozent bezuschusst, entlastet sie den Auftraggeber für Einzelsanierungsmaßnahmen damit deutlich. „Wir arbeiten hier mit einem bei der BAFA gelisteten Energieberater zusammen, welcher unsere Kunden kompetent vom ersten Beratungsgespräch über die Sanierungsabwicklung bis zum Abschluss und der Bescheinigung der Baumaßnahme begleitet“, erklärt Fensterbau-Profi Jürgen Schäfer.

Steuerbonus

Die Bundesregierung hat ein Klimaschutzprogramm auf den Weg gebracht. Erstmals ist es damit möglich, auch die Materialkosten energetischer Sanierungsmaßnahmen steuerlich geltend zu machen. Der Antragsteller kann einen Steuerbonus von 20 Prozent an seiner Einkommensteuererklärung geltend machen und damit seine Steuerschuld dezimieren, und dies ohne eine vorherige Antragstellung. Natürlich gibt es auch hier Voraussetzungen. Der Steuerbonus kann von Eigentümern, die ihr Haus oder die Wohnung selbst bewohnen, geltend gemacht werden. Die Steuerermäßigung ist jedoch nur dann möglich, wenn die Sanierungskosten nicht schon anderweitig steuerlich oder als öffentlich geförderte Maßnahme berücksichtigt worden sind.

Damit ist der Steuerbonus eine echte Alternative für alle, die keine KfW- oder BAFA-Förderung für ihre Sanierung in Anspruch nehmen wollen. Das heißt, der Antragsteller muss sich im Vorfeld entscheiden, ob er die Zuschüsse der KfW und BAFA oder aber die steuerliche Berücksichtigung der Baumaßnahme in Anspruch nehmen möchte. Das Unternehmen Schäfer Fenster und Türen Markdorf GmbH hält umfangreiches Informationsmaterial bereit und bietet im Zuge der Angebotsbesprechung auch eine kostenfreie Beratung über Fördermöglichkeiten an.

Eine Fördervoraussetzung für alle Programme institutionsübergreifend ist es, dass die Sanierungsmaßnahme von einem Fachunternehmer ausgeführt werden muss. Das Unternehmen Schäfer Fenster und Türen Markdorf GmbH blickt auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Fensterbranche zurück. Es ist Mitglied beim Institut für Fenstertechnik Rosenheim und bei der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren in Frankfurt am Main.

„Auch im modernen Zeitalter der Globalisierung achten wir auf die Erhaltung unserer qualitativ hochwertigen Produkte, welche ausschließlich in Deutschland produziert werden. Sämtliche von uns verwendete Materialien zur Befestigung und Herstellung von Bauanschlüssen sind geprüft und zertifiziert“, erläutert Jürgen Schäfer.

Qualifizierte Beratung erhalten Schäfer-Kunden in der Fensterausstellung und in dem Haustürstudio des Unternehmens. Hier werden dem Kunden Fenster und Haustüren in verschiedenen Gestaltungsvarianten und mit vielfältigen Sicherheitselementen präsentiert und Fördervarianten vorgestellt. Alle angebotenen Elemente werden in Deutschland produziert.

KfW Spar-Modelle

Erstes Spar-Model:

Die KfW bezuschusst Einzelmaßnahmen mit 20 Prozent.

Das BAFA bezuschusst Kosten für den Energieberater mit bis zu 80% Prozent

Zweites Spar-Model:

Seit 1. Januar 2020 können 20 Prozent der Lohn- und Materialkosten für Sanierungsmaßnahmen steuerlich geltend gemacht werden.

Die Techniker der Firma Schäfer Fenster und Türen Markdorf GmbH beraten Ihre Kunden gerne bei der Auswahl des individuellen Einsparpotenzials.

Informationen im Internet: www.schaefer-markdorf.de