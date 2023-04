Markdorf-Hepbach – Das Fachgeschäft Franz Rock Forst & Gartengeräte ist immer am Puls der Zeit: So ist es nicht verwunderlich, dass er auch den aktuellsten Trend – kabellose Mähroboter, die ohne Fremdeinwirkung per GPS und Satellitenverbindung den Rasen mähen – in sein Verkaufsprogramm aufgenommen hat. „Wir haben bisher schon einige dieser vollautomatischen und umweltfreundlichen Mähroboter verkauft und bisher nur positives Feedback bekommen“, freut sich Franz Rock. Die Mähroboter von Segway können dabei bis zu 3000 Quadratmeter Rasen mähen und sind dabei bis zu vier Stunden im Dauereinsatz, bis sie wieder zur Ladestation müssen. Die Ladezeit bis zur vollkommende Aufladung dauert zirka sechs Stunden. Steigungen bis zu 45 Prozent meistern die Segway Mähroboter ohne Probleme.

Im Gegensatz zu den bisherigen Mähroboter, bei denen noch Begrenzungskabel ausgelegt werden mussten, entfallen diese beim GPS gesteuerten Mähroboter komplett. Das Navimow EFLS System ermöglicht eine Ortsgenauigkeit im Zentimeterbereich. Die Roboter legen sich eine Karte der Mähfläche an und mähen diese in geordneten, parallelen Bahnen und sind damit deutlich schneller als vergleichbare Modelle, die nach dem Zufallsprinzip arbeiten. Dank fortschrittlicher Hinderniserkennung und künstlicher Intelligenz kann der Sensor Hindernisse noch besser erkennen. So nimmt der Segway Mähroboter Objekte im Umkreis von fünf Meter wahr und reagiert je nach Hindernis ab einer Entfernung von einem halben bis eineinhalb Meter Entfernung.

Er erkennt Objekte mit einer Größe von etwa zehn Zentimetern und vermeidet diese aktiv. Daher können verschiedene Hindernisse wie beispielsweise Bäume, Blumentöpfe, Fußbälle, Spielgeräte und vieles mehr als Sperrzone festgelegt werden. Per intelligenter App Steuerung können auch vom Urlaubsort aus oder außerhalb der Wohnung verschiedene Bereiche gesteuert werden: Mähbereich einstellen und anpassen, Mähstatus in Echtzeit prüfen, Mähplan anpassen, Einstellung eines Diebstahlalarms oder Betriebssystem Updates. Der Mähroboter verfügt über eine Wasserdichtigkeit sowie einen Regensensor, nach Herstellerangaben ist der Mähroboter mit einem Geräuschpegel von 54 dB (A) der leiseste Mähroboter am Markt.

Die Vorteile im Überblick

Perfekte Rasenpflege: Mit dem Frequent-Soft-Cut-System sorgt Navimow immer für den perfekt gemähten Rasen und bietet eine beispiellose Verbesserung der Schnitteffizienz. Durch das regelmäßige Mähen werden jedes Mal nur zwei bis drei Millimeter abgeschnitten, wodurch das Schnittgut zu einem natürlichen Dünger wird. Der Rasen wird zunehmend dichter und schöner, feines Mulchen ermöglicht gesünderes Gras.

Kein Begrenzungskabel: Mit Exact Fusion Locating System (EFLS) kann Navimow die Positionierungsgenauigkeit bis auf zwei Zentimeter genau verbessern, sodass kein physisches Begrenzungskabel mehr erforderlich ist. Mit der intuitiven Navimow-App können virtuelle Grenzen für die Mähzonen festlegt und jederzeit anpasst werden. Dank des intelligenten Navigationsalgorithmus von Navimow plant der Roboter die effizienteste Flächenbearbeitung und kann die Routenplanung im laufenden Betrieb automatisch anpassen.

Elektrische Schnitthöhenverstellung: Navimow ist mit einem Elektromotor für die Messerscheibe ausgestattet. Sieben Schnitthöhen von 30 bis 60 Millimeter sind verfügbar, die einfach über die Navimow-App eingestellt werden können.

Das Unternehmen