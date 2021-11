Horgenzell – Auf knapp 1400 Quadratmetern bietet Haller Raumgestaltung in Sattelbach bei Horgenzell alles, um das Wohnen so schön und stilvoll wie möglich zu machen. Von der eigenen Näherei und Polsterei über Bodenbeläge aller Art, Gardinen, Markisen und Sonnenschutz finden die Kunden eine riesige Auswahl. Matratzen mit Zufriedenheitsgarantie, Lattenroste, Tapeten und viele weitere Wohnaccessoires gehören ebenfalls zum Angebot. Neu ist die Komplettausstattung für Hotelzimmer und Ferienwohnungen in Kooperation mit einer Schreinerei.

Das Erfolgsgeheimnis der Firma Haller ist Qualität aus Meisterhand in allen Bereichen der Raumausstattung. Dazu arbeitet das Unternehmen mit 40 Mitarbeitern fast ausschließlich mit Fachkräften, die es selbst ausgebildet hat. Neun Auszubildende zählt Haller Raumgestaltung aktuell. Die Montageteams verlegen nicht nur Böden, sondern polstern auch Möbel, nähen und montieren Gardinen und liefern die Ware direkt nach Hause. „Wir sehen den Kunden als Freund und die Mitarbeiter als Familie. Mit einem so engagierten Team ist kein Auftrag zu schwierig und kein Sonderwunsch unmöglich und das schätzen unsere Kunden“, sagt Geschäftsführer Markus Haller.

Eine Bestätigung für seine Philosophie erhielt Haller Raumgestaltung im Juli mit dem branchenübergreifenden ersten Platz beim Zukunftspreis des Handwerks, verliehen von der Handwerkskammer Ulm. „Unsere Eltern haben über viele Jahre mit einem genialen Team extrem viel Herzblut in das Unternehmen gesteckt“, sagen die Töchter Romina und Olivia Haller, die Anfang des Jahres nach dem Studium in die Firma mit eingestiegen sind. Die Wirtschaftsjunioren Bodensee-Oberschwaben haben sich im Rahmen einer Firmenbesichtigung ebenso wie die Marketing-Community Bodenseekreis in diesem Jahr vor Ort vom erfolgreichen Konzept ein Bild gemacht.

Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, lohnt sich ein Besuch in Sattelbach ganz besonders. Der Inhouse-Weihnachtsmarkt bietet unter dem Motto „Adventszauber“ viele schöne und ausgesuchte Accessoires verschiedener Stilrichtungen. „Bei uns kann man sich ganz in Ruhe inspirieren lassen, um daheim für Atmosphäre zu sorgen“, sagt Olivia Haller. Von Christbaumkugeln über Kerzen und Windlichter bis zu Elch, Rentier und Co. lässt der „Adventszauber“ keine Wünsche offen. Weiterhin öffnet Haller Raumgestaltung jeden Sonntag zwischen 13.30 und 16.30 Uhr seine Ausstellungsräume, so dass sich die Kunden ganz in Ruhe umschauen können.

Kontakt:

Markus Haller Raumgestaltung GmbH & Co. KG, Sattelbach 9, 88263 Horgenzell

Telefon 07504/9700-0

E-Mail:

sattelbach@haller-raumgestaltung.de

http://www.haller-raumgestaltung.de

Instagram: haller_raumgestaltung