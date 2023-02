Markdorf – Seine Leidenschaft ist das Planen und Bauen von Badezimmern. Das macht Thomas Wiggenhauser seit 22 Jahren. Vor über sechs Jahren hat er sich in die Selbstständigkeit gewagt und seinen Schritt bisher nicht bereut. Im Gegenteil: Das gibt ihm die Möglichkeit, seine Auffassung von Qualität und seine Ideen bei der Gestaltung zu vermitteln und den Kunden komplett zufriedenzustellen. In seiner „Bäderwerkstatt“ tüftelt und feilt er zusammen mit seinem Team, um möglichst alle Wünsche erfüllen zu können. Dabei kommt ihm seine handwerkliche Basis und sein planerisches Verständnis zugute.

Zunehmend gefragt und einer der Schwerpunkte der „Bäderwerkstatt“ ist der barrierefreie Badumbau in Bestandsimmobilien. Die Menschen wollen solange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben: Die größten Hindernisse sind aber oft Schwellen und zu wenig Raum im Badezimmer, die man mit zunehmenden Alter nicht mehr risikolos überwinden kann oder die wenig Bewegungsfreiheit, beispielsweise für Rollator oder Rollstuhl, zulassen.

Neben den Erfahrungen auf diesem Gebiet kommt ein weiteres großes Plus hinzu: Thomas Wiggenhauser ist Komplettanbieter und hat ein Team mit über zwölf Handwerksfirmen hinter sich. So kann er einen reibungslosen und zugleich zeitlich komprimierten Ablauf gewährleisten. Aber auch bereits bei Neubauten rät er Kunden mit Blick aufs Alter zu einem Generationenbad mit Barrierefreiheit und der Möglichkeit, alles leicht zu reinigen. Dabei muss auf kaum etwas verzichtet werden. Damit die Bäder zu Wohlfühloasen werden, können Whirlpool-Badewanne und/oder Dampfdusche eingebaut, Decken herabgesetzt oder schöne Putz- und Wandstrukturen angebracht werden.

Apropos Renovieren und Reinigen: Neu im Sortiment sind fugenlose Wände: Platten mit einer Breite von 1,50 und einer Höhe von 2,50 Metern. Sie ersetzen die oft kleinteiligen Fliesen, in deren Fugen bei unzureichnender Trocknung gern Wasser hängen bleibt und Schimmel Vorschub leistet. „Wir haben sie schon in diversen Bädern verarbeitet und die Kunden sind begeistert“, so der Geschäftsführer.

Dass die Vorarbeiten sorgfältig ausgeführt werden, um die Riesenfliese aufzukleben, verstehe sich von selbst. Die Aluminiumverbundplatte kann weiß oder einfarbig, aber auch mit einem Fotomotiv – sogar einem eigenen – beschichtet werden. Es kommt noch besser: Man kann die Platten direkt auf bestehende Fliesen aufbringen und sie sind genauso lange haltbar wie herkömmliche Fliesen. Somit eigneten sie sich hervorragend für den Renovierungsbereich. „Viele wollen nur eine neue Duschanlage und die Badewanne rausnehmen. Die Veränderung eines Teilbereichs verändert das Bad aber grundlegend“, so Wiggenhauser. Die Kosten für Material und Arbeit sind die gleichen wie beim Fliesenlegen. Ein weiterer Vorteil: Der Kunde muss keinen Schmutz ertragen.

Wer bei Wiggenhauser Bäder von der Stange sucht, sucht vergebens. „Mir und meinem Team liegt viel am Herzen, die Bäder so individuell und maßgeschneidert wie möglich für unsere Auftraggeber zu konzipieren und umzusetzen“, erklärt der Bäderprofi. Er legt im Übrigen ausgesprochenen Wert darauf, seine Kunden persönlich während des gesamten Bauprojekts bis zur Abnahme zu begleiten gemäß dem Firmenmotto: „Partnerschaftlich, individuell, fair und unkompliziert.“ Im Mittelpunkt seines Wirkens stehe immer die Zufriedenheit seiner Kunden, deren gestiegenen Ansprüchen er erfüllen, das bestmögliche Konzept präsentieren und umsetzen möchte.

Dabei dürfe man die Kosten nicht aus den Augen verlieren. Hier kommt ein weiterer Service hinzu: Die Beratung über Finanzierungsmöglichkeiten über die KfW-Bank oder über die Kranken- und Pflegeversicherung. „Ich bin gerne behilflich, die Förderanträge mit meinen Kunden auszufüllen, damit es mit den Fördergeldern auch reibungslos klappt“, verspricht Wiggenhauser. Und: „Unser Bäderwerkstatt-Team will an der Qualität und am Ergebnis gemessen werden und nicht am Preis“, fasst Andreas Wiggenhauser den eigenen hohen Qualitätsanspruch seiner Firma zusammen.