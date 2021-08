Markdorf – Seit fünf Jahren ist Andreas Wiggenhauser mit seiner Firma Bäderwerkstatt, Mangoldstraße 14, am Markt und hat sich innerhalb dieser kurzen Zeit bestens etabliert. Seit 20 Jahren ist der Fachmann auf Badplanungen spezialisiert und hat sich zwischenzeitlich ein gutes Handwerker-Netzwerk aufgebaut, mit denen Traumbäder nicht nur Träume bleiben, sondern auch wahr werden. „Das Bad ist schon längst nicht mehr nur ein Ort, wo man seiner Körperpflege nachgeht“, erklärt der Bäder-Spezialist. „In vielen Haushalten sind es zwischenzeitlich Erholungs- und Wellnessorte, wo man sich was Gutes tut und die Seele baumeln lassen kann.“

Seine Kunden legen dabei viel Wert auf Designs, schöne Badformen, Farb- und Lichtgestaltung sowie Wand- und Bodengestaltungen, wie Wiggenhauser ergänzt. Der Kunde habe dabei den Vorteil, mit Andreas Wiggenhauser nur einen einzigen Ansprechpartner zu haben. Sprich kein Stress wegen Handwerkermangel oder Gewerkevergabe und Überwachung, all dies übernimmt der Geschäftsführer von der Bäderwerkstatt.

Traumbad wird realisiert

„Bei mir laufen alle Fäden zusammen von der Planung bis zur Budgetierung oder eventuelle Fördergelder-Beantragung oder Handwerker-Koordination“, verspricht Wiggenhauser. Es habe schon Fälle gegeben, da er nur einen Hausschlüssel in die Hand gedrückt bekam, die Auftraggeber in den Urlaub gegangen sind und sich zwei bis drei Wochen später über ein neues Wellnessbad gefreut haben.

„Mein Kundenklientel achtet dabei nicht unbedingt auf die Kosten, sondern darauf, dass ihr Traumbad so wird, wie sie es sich vorstellen“, sagt Wiggenhauser. So übernimmt der Bäder-Profi Badsanierungen, Neubauten, Umbauten oder behinderten- und seniorengerechte Bäder. In seinem Musterraum in der Mangoldstraße können sich die Kunden unter anderem Wandstrukturen oder Baddetails ansehen.

Dank des großen Netzwerkes können auch bei seinen Handwerks-Partnern und Lieferanten beispielsweise Fliesen, Beleuchtungen, Schalter, Armaturen oder andere Baddetails angeschaut werden, die dann in die Planung von Andreas Wiggenhauser mit einfließen. „Wir machen keine Bäder wie am Fließband, wir nehmen uns für jedes Bad Zeit und achten dabei auf möglichst viele Details“, erläutert Wiggenhauser. „Schließlich wollen die Kunden dann ja viele Jahre noch Freude an ihre Wellness-Oase haben.“