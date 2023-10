Überlingen – Eine Auswahl an über 80.000 Farbtönen für Lacke, Lasuren, Wand- und Fassadenfarben in Top-Qualität: Das bietet der Farbmisch-Service des OBI Bau- und Handwerkermarktes. Der genaue Farbton kann anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern ausgewählt werden, ist kurzfristig erhältlich und jederzeit nachmischbar. Für die Farbentscheidung zu Hause stehen gratis Farbmusterkarten zur Verfügung. „Wir haben hier ein unermessliches Repertoire an Farben“, erläutert Uwe Beck, seit zehn Jahren OBI-Marktleiter in Überlingen.

Die Farben stehen als Wand- und Fassadenfarben sowie Lacke nicht nur fertig gemixt zur Verfügung, sondern laut Beck gibt es auch tausende von Farbtönen, die sich der Kunde frei mischen lassen kann. Ob zartes Steingrau oder sanftes Schilfgrün, ob warmes Braun oder tiefes Schwarz: Der OBI Farbmisch-Service mischt aus der nahezu grenzenlosen Farbtonvielfalt den individuellen Wunschfarbton in bester Qualität direkt zum Mitnehmen. Ganz egal, welche Farbe benötigt wird: Von Bunt- und Metallschutzlacken über Holz-Lasuren, Wand- Decken- sowie Bad- und Küchenfarben bis hin zu Silikatfarben und Bodenbeschichtungen ist alles dabei.

Sprich: Jeder kann sich beispielsweise nicht nur seine eigenen Wände genau so gestalten, wie er es sich schon immer gewünscht hast. Sondern etwa auch Türen, Fenster, Rahmen, Bauprojekte, Möbel oder auch die gesamte Hauswand. Der Farbmisch-Service kann also umfassend dazu genutzt werden, für mehr Individualität in den eigenen vier Wänden zu sorgen.

Nicht zuletzt sind auch Künstler– und Textilfarben erhältlich. „Wir haben ein großes Repertoire auch für Hobbymaler“, sagt Beck. Und ergänzt: „Bis hin zur Kinderwachsmalkreide und -filzstiften ist auch für den Nachwuchs alles da.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von OBI beraten gerne über individuell angemischte Farbabstufungen.