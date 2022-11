Immenstaad – Eine riesige Auswahl an Bodenbelägen vom Teppichboden über Vinylböden bis hin zum Parkett, dazu jede Menge Erfahrung, handwerkliches Können und Geschick verbinden sich im Fußbodenzentrum „Bodenbeläge am See“ zu einer Einheit. „Für unsere Kunden bringt diese Kombination bereits seit fast 30 Jahren einen hohen Mehrwert mit sich“, sagt Geschäftsführerin Simone Reiser.

Neu im Sortiment ist jetzt außerdem alles rund um das Thema Sonnenschutz. Dazu gehören Markisen, Jalousien, Plissees, Rollos, Flächenvorhänge und Vertikallamellen. „Neben dem individuellen Geschmack spielen die örtlichen Gegebenheiten und Materialien eine wichtige Rolle“, informiert Simone Reiser. Selbstverständlich steht der Sonnenschutz in allen Farbvarianten und in verschiedenen Qualitäten zur Verfügung. Ergänzt wird das neue Angebot durch Insektenschutz wie beispielsweise Fliegengitter für Fenster und Türen. „Sowohl Sonnen- als auch Insektenschutz sind bei uns für jedes Fenster und jede Glastür maßgefertigt“, betont die Geschäftsführerin.

Wie bei allen Bodenbelägen von Holz- über Vinyl- und Bioböden ohne Weichmacher und Erdöl, PVC-Belägen, Linoleum bis hin zu Gummi- und Korkbelägen spielt auch beim Sonnenschutz die fachliche Beratung eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund wurden für dieses Thema extra die entsprechenden Fachleute eingestellt. „Ebenso wie bei den Bodenbelägen setzen wir auch hier auf Qualität“, betont Simone Reiser.

Seit September 2021 ist Max Heidinger zusammen mit Momo Krasniqi Geschäftsführer der Parkettabteilung unter dem Dach von Bodenbeläge am See. Die Parkettabteilung zeigt die ganze Vielfalt der natürlich schönen Böden aus Holz. Mit dem hochbeständigen Echtholz-Hybridboden Hywood der Firma ter Hürne gibt es auch in der Parkettabteilung eine attraktive Neuheit. Der Boden ist durch und durch aus Holz, aber er kommt auch aus der Welt des Designbodens und bringt dessen robuste Funktion mit. „Er hat einen Vierfachschutz gegen Wasser, Druck, Kratzer und Schmutz“, erläutert Max Heidinger. So eigne sich diese Art von Parkett hervorragend für offene Wohnräume mit integrierter Küche, die denselben schönen Fußboden haben soll.

In der Parkettabteilung reicht die Auswahl vom Massivholzboden bis zum Mehrschichtparkett, vom klassischen Design bis zu den neuesten Trends bei Holzarten, Farben und Oberflächen. „Mein Ziel ist immer, dass meine Kunden viele Jahre lang Freude an ihrem Holzboden haben“, sagt Parkett-Spezialist Heidinger. Bei der Auswahl von Fußböden und Material legt er großen Wert auf Nachhaltigkeit, Ökologie und die Gesundheit seiner Kunden. Deshalb achtet er bei Böden, Verklebung und Versiegelung auf Schadstofffreiheit.

Dabei spielt das klassische Handwerk bei Bodenbeläge am See eine wichtige Rolle. „In allen Bereichen kommen unsere Mitarbeiter bei Bedarf zum Kunden nach Hause, um fachgerecht auszumessen“, erklärt Simone Reiser. Von der Lieferung bis zur Montage ist der Kunde bei Bodenbeläge am See in guten Händen. Von den insgesamt 25 Mitarbeitern sind 15 als Verleger und Monteure vor Ort bei den Kunden. Wer seinen Boden dennoch lieber selbst verlegen möchte, ist ebenso willkommen. „Wir haben auch Produkte für Selbstverleger in unserem Sortiment und helfen bei der ersten Reihe“, sagt Max Heidinger.

Durch den Einkauf im bundesweiten Verbund mit 600 Firmen kann Markenware zu besonders günstigen Preisen direkt ab Hersteller angeboten werden. Der teilweise schwierigen Liefersituation bei einigen Herstellern angepasst hat Bodenbeläge am See auch eine Auswahl an Parkett und Vinyl vorsorglich am eigenen Lager.

Kontakt

Bodenbeläge am See

Bürglen 9, 88090 Immenstaad

Telefon: 0¦75¦45/68¦12

E-Mail:

mail@bodenbelaege-am-see.de

Internet:

http://www.bodenbelaege-am-see.de

Beratungszeiten:

Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr, Mittwochnachmittag geschlossen, am Samstag nach Vereinbarung.