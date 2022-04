Horgenzell – Das Erfolgsgeheimnis der Firma Haller Raumgestaltung in Sattelbach in der Nähe von Horgenzell ist Qualität aus Meisterhand in allen Bereichen der Raumausstattung. Hinzu kommen zahlreiche Events im Jahreslauf von regelmäßigen Schausonntagen über Unternehmer-Talks, einen Themenabend rund um Naturschutz, ein Pizza-Event für Mitarbeiter und eine Inhouse-Hotelmesse bis hin zum beliebten Adventszauber. Dafür wurde die Firma Haller ganz aktuell mit dem bundesweit vergebenen Heimtex-Star in der Kategorie „Vorbildliches Kundenevent“ ausgezeichnet. „Darauf sind wir stolz und wir freuen uns sehr“, sind sich Romina und Olivia Haller einig.

Mit dem Tag der Familie zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Horgenzell steht bei Haller Raumgestaltung am verkaufsoffenen Sonntag, 26. Juni, gleich die nächste Veranstaltung vor der Tür. Handwerk erleben lässt sich bei Werkstattführungen in Näherei und Polsterei, am Azubi-Point gibt es Informationen für potenzielle Auszubildende, der amtierende deutsche Meister der Fußball-Freestyler Samuel Weller zeigt Tricks auf dem Rasenteppich und es gibt ein Gewinnspiel, bei dem die sieben Elektroautos der Firma Haller im Mittelpunkt stehen. Zum Glück fährt an diesem Tag ein Shuttlebus zwischen Horgenzell und Sattelbach, denn hier sind die Fahrzeuge entlang der Strecke platziert.

Große Ausstellung

Selbstverständlich können die Kunden an diesem Tag auch ganz entspannt durch die Ausstellung auf knapp 1400 Quadratmetern bummeln, sich inspirieren und beraten lassen. Das Familienunternehmen bietet alles, um das Wohnen so schön und stilvoll wie möglich zu machen. Von der eigenen Näherei und Polsterei über Bodenbeläge aller Art, Gardinen, Markisen und Sonnenschutz finden die Kunden eine riesige Auswahl. Matratzen mit Zufriedenheitsgarantie, Lattenroste, Tapeten und viele weitere Wohnaccessoires gehören ebenfalls zum Angebot. „Wir lieben unsere Produkte, wir lieben unser Handwerk und vor allem legen wir Wert auf Individualität“, betont Markus Haller. Neu ist die Komplettausstattung für Hotelzimmer und Ferienwohnungen in Kooperation mit einer Schreinerei. Bei Haller Raumgestaltung arbeiten auch Fachkräfte, die hier bereits ihre Ausbildung absolviert haben.

Nachhaltigkeit wird wichtig

Immer wichtiger wird für die Hallers das Thema Nachhaltigkeit. „Wir haben zum Beispiel Teppichböden aus alten Fischernetzen oder aus Maisfasern im Sortiment“, berichtet Olivia Haller. Viele Kunden, insbesondere junge Familien, würden sich nicht mehr nur für Farbe und Material ihres neuen Bodens interessieren, sondern auch für seine Herkunft und seine Öko-Bilanz. „Uns ist wichtig, dass unsere familiären Werte auch von unseren Lieferfirmen gelebt werden“, betont Veronika Haller. So gehören auch spezielles, komplett recyclebares Laminat und Linoleum mit Versiegelung auf ökologischer Basis zum Sortiment.

Erster Preis

Bereits im vergangenen Juli wurde Haller Raumgestaltung mit dem branchenübergreifenden ersten Platz beim Zukunftspreis des Handwerks, verliehen von der Handwerkskammer Ulm, ausgezeichnet. „Auch dieser Preis ist eine Bestätigung für unsere Philosophie“, sagt Romina Haller. Hätten ihre Eltern, Markus und Veronika Haller, doch über mehr als drei Jahrzehnte zusammen mit dem Team doch extrem viel Herzblut in das Unternehmen mit seinen 40 Mitarbeitern gesteckt. „Dabei sind wir individuell, persönlich, lebensfroh und sind immer auf der Suche nach neuen Ideen und zukunftsfähigen Konzepten“, ergänzt Markus Haller. Sicher trägt zum Erfolg bei, dass die Hallers ihre Kunden als Freunde und die Mitarbeiter als Familie betrachten.

Kontakt:

Markus Haller Raumgestaltung GmbH & Co. KG

Sattelbach 9, 88263 Horgenzell

Telefon: 0¦75¦04/97¦00-0

E-Mail: sattelbach@haller-raumgestaltung.de

Internet:

http://www.haller-raumgestaltung.de

Instagram:

haller_raumgestaltung