Markdorf – Vor sechs Jahren wagte Andreas Wiggenhauser den Schritt in die Selbständigkeit und freut sich darüber, dass er sich mit seiner Bäderwerkstatt am Markt etablieren konnte. Er hat ein Team mit über zwölf Handwerksfirmen aufgebaut, die allesamt Hand in Hand arbeiten.

So achten viele Kunden bereits heute darauf, dass sie sich für ein Generationenbad entscheiden, das jedem Altersanspruch gerecht wird. Dabei werde auf Barrierefreiheit geachtet und ebenso, dass das Bad leicht uns problemlos gereinigt werden kann.

Nicht unwesentlich sei auch die Lichtgestaltung: zum einen für genug Helligkeit, zum anderen auch für behagliches Ambiente. „Die meisten Bäder müssen schließlich 20 oder 30 Jahre halten, einige noch viel länger“, weiß Bäderprofi Wiggenhauser.

Bäder werden immer mehr zu Wohlfühloasen: Ob Whirlpool-Badewanne, Dampfdusche, ob herabgesetzte Decken oder schöne Putz- und Wandstrukturen, all dies lasse sich mit seinem Team problemlos umsetzen, verspricht Andreas Wiggenhauser. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf das Planen und Gestalten von barrierefreien Bädern. Wer bei Wiggenhauser Bäder von der Stange sucht, der sucht vergebens. „Mir und meinem Team liegt viel am Herzen, die Bäder so individuell und maßgeschneidert als möglich für unsere Auftragsgeber zu konzipieren und umzusetzen“, erklärt Wiggenhauser.

Aus einer Hand

Als Komplettanbieter im Bereich Badezimmer werde das neue Bad des Kunden aus einer Hand gestaltet. „Die gesamte Planung und Umsetzung übernehmen wir vom Anfang bis zum Ende“, versichert der Geschäftsführer. Er legt Wert darauf, seine Kunden persönlich während des gesamten Bauprojektes bis zur Abnahme zu begleiten. „Partnerschaftlich, individuell, fair und unkompliziert“, laute das Firmenmotto, sagt der Geschäftsführer.

„Seit mehr als 22 Jahren gilt meine Leidenschaft dem Planen und Bauen von Badezimmern“, erläutert Andreas Wiggenhauser und bereut seine einstige Entscheidung nicht, sich selbstständig gemacht zu haben.

Im Mittelpunkt seines Wirkens steht immer die Zufriedenheit seiner Kunden. Und das heißt, das bestmöglichste Konzept zu entwickeln. Neben seinen vielfältigen Erfahrungen aus Planung und Umsetzung kommt ihm auch sein Wissen aus Handwerk und Gestaltung zugute. Der Kundenstamm werde von Jahr zu Jahr größer, auch die Ansprüche der Kunden bezüglich Badgestaltung seien gestiegen, fasst Wiggenhauser zusammen.

Fördergelder möglich

Ein weiterer Service sei die Beratung über Finanzierungsmöglichkeiten über Fördertöpfe von der KfW-Bank oder über die Kranken- und Pflegeversicherung. „Ich bin gerne behilflich, die Förderanträge mit meinen Kunden auszufüllen, damit es mit den Fördergelder auch reibungslos klappt“, verspricht Wiggenhauser. Und: „Unser Bäderwerkstatt-Team will an der Qualität und am Ergebnis gemessen werden und nicht am Preis“, fasst Andreas Wiggenhauser den eigenen hohen Qualitätsanspruch seiner Firma zusammen.