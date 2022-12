Bermatingen-Ahausen – Das Autohaus Sailer, seit über vier Jahrzehnten Vertragshändler von Subaru, hat in den zurückliegenden Jahren immer wieder mit besonderen Aktionen aufgewartet. So wie zurzeit wieder: Zum einen wird es den Solterra vorstellen, das allererste batterie-elektrische Modell des Allrad-Spezialisten aus Japan. Zum anderen läuft noch bis 15. Februar kommenden Jahres die Aktion „Horwin Warm Winter“. Und es gibt die Möglichkeit. E-Roller zu leasen.

Ein Meilenstein

Manuel Sailer, gemeinsam mit seinem Bruder Marc Sailer Geschäftsführer des von Peter Sailer 1980 gegründeten Unternehmens, verweist auf den vollelektrischen Subaru-SUV mit serienmäßigem Allradantrieb, den der japanische Fahrzeugbauer in Europa gestartet hat. „Es ist das erste Elektroauto von Subaru“, erläutert Manuel Sailer. „Von der Fachpresse ist von einem Meilenstein der Allrads-Antriebstechnik im Elektrosegment die Rede, weil es tatsächlich das erste Elektroauto ist, das einen wirklich geländetauglichen Allradantrieb hat. Dieser Subaru ist der erste, der die Geländetauglichkeit effektiv auf die Straße bringt.“

In der Beschreibung des Stromers heißt es, dass je ein elektrischer Motor vorn und hinten zusammen permanent alle vier Räder antreiben. „Ein sehr tiefer Schwerpunkt verbindet sich beim Solterra mit einer für Elektrofahrzeuge außergewöhnlich hohen Bodenfreiheit. Intelligente Assistenzsysteme sorgen für ein stabiles und sicheres Fahren auch auf rutschigen Straßen, anspruchsvollen Serpentinen, steilen Hängen, holprigen Schotterpisten bis hin zu verschneiten Strecken. Ein weiterer Pluspunkt ist die achtjährige Werksgarantie.“

Zusätzliches Geschenkepaket

Die Anfang Dezember begonnene Aktion „Horwin Warm Winter“ sollten sich Rollerfans oder solche, die es werden wollen, nicht entgehen lassen. Denn jeder Kunde, der bis 15. Februar nächsten Jahres einen neuen Horwin-E-Roller beim Autohaus Sailer erwirbt und übergeben bekommt, erhält zusätzlich ein Geschenkpaket. Es handelt sich um die Roller EK1, EK3, SK1, und SK3. Im Paket sind eine Beinabdeckung, ein Helm, ein Fahrerrucksack und ein paar Handschuhe enthalten. „Aufgrund der gestiegenen Spritkosten beschäftigen sich immer mehr Leute mit Alternativen, um den Wagen auch mal stehen zu lassen“, sagt Manuel Sailer. „Da sind unsere Roller nicht nur eine sehr günstige Möglichkeit, sie machen auch noch richtig Spaß und ersparen beispielsweise beim Ausflug an den See die lästige Parkplatzsuche.“

Der Jobroller

In dem Zusammenhang weist Sailer auf das neue Angebot „Jobroller“ hin, demzufolge E-Roller jetzt über Job-Leasing erhältlich sind. Der Arbeitnehmer kauft das Zweirad nicht, sondern least es mit Unterstützung des Arbeitgebers. Die Leasingraten werden aus seinem Bruttolohn beglichen, wodurch Steuer gespart werden kann. „Ein Arbeitnehmer kann den Roller über das Geschäft sehr, sehr günstig für drei Jahre leasen“, erläutert Sailer. Danach könne der E-Roller übernommen werden oder man steige einfach auf einen neuen Wunsch-E-Roller um. Die Aktion startet das Autohaus jetzt in der kalten Jahreszeit, damit Unternehmen und Betriebe sich frühzeitig darauf einstellen und ihre Kunden die Roller ab Frühjahr nutzen können.

Übrigens: Ein weiterer Service des Autohauses Sailer ist das „Probeziehen“: Hier hat der Kunde oder Interessent die Möglichkeit, verschiedene Subaru-Fahrzeuge an einem Anhänger als Zugfahrzeug unverbindlich zu testen, sei dies mit einem eigenen Anhänger oder einem Leih-Anhänger vom Autohaus Sailer.

