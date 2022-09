Die beiden großen Konfessionen feiern am Sonntag ihr Erntedankfest. „Für uns ist es in diesem Jahr ein ganz besonderes Fest“, erklärt Doris Käser, Prädikantin und Vorsitzende des Kirchengemeinderats der Markdorfer Protestanten. „Weil wir am Sonntag das 125-jährige Bestehen unserer Kirche feiern.“ Seit 1897 besitzen die evangelischen Christen in Markdorf ein eigenes Kirchengebäude – mit der Adresse Schulgasse 4.

„Leider können wir nicht alle zum Festgottesdienst in die Kirche einladen“, erklärt Pfarrer Tibor Nagy. Es wird coronabedingt nur eine beschränkte Anzahl ins Gotteshaus am Weinberg gebeten. Für alle übrigen Besucher wird der Gottesdienst auf eine Leinwand im großen Saal des Gemeindehauses nebenan, dem Haus im Weinberg, übertragen, erläutert der Pfarrer. „Das tut uns ja im Herzen weh“, bedauert Nagy. Insbesondere weil sich viele Markdorfer mit ihrem „Kirchle am Berg“ eng verbunden sehen. „Der Blick aus dem großen Fenster direkt auf den historischen Bau“, so hofft Doris Käser, „soll sie wenigstens ein bisschen trösten“.

1897 wurde mit dem Bau der evangelischen Kirche im Weinberg begonnen. | Bild: Jörg Büsche

Geladene Gäste kommen auch nach Markdorf. Alle ehemaligen Kirchendiener und Sekretärinnen der Kirchengemeinde. Geladen sind auch sämtliche Pfarrer. Wobei – so kurz nach dem Jubiläum des Hauses im Weinberg im September 2021 wohl nur wenige die Reise nach Markdorf antreten, erklärt Doris Käser. Zugesagt haben aber Pfarrer Friedhelm Sauer und Pfarrer Gerhard Däublin – beide amtierten in den 1980er Jahren. Zugesagt hat auch Pfarrer Hans-Joachim Zobel. Er wird am Sonntagmorgen den Festgottesdienst halten.

„In seine Zeit hier fällt also die Renovierung unserer Kirche.“ Zum 100-jährigen Bestehen wurde sie saniert, bekam zum Beispiel neue Fenster. „Und fünf Jahre darauf, 2002, haben wir unsere neue Orgel bekommen“, erinnert sich Kirchengemeinderätin Dorothe Fuchs. Und auf noch etwas weist sie hin. „Unsere Kirchengemeinde gibt es schon einige Zeit länger als unsere Kirche – seit 146 Jahren.“

1876 haben die Markdorfer Protestanten, aktenkundig sind ihrer 13 in dem 1800-Seelen-Städtchen am Gehrenberg, eine eigene Diasporagenossenschaft gegründet. Davor gehörten sie zur Diasporagenossenschaft im nahen Meersburg. Zum Gottesdienst gingen die Evangelischen in die „Krone“, deren Wirt ihnen in einem Nebengebäude seines Gasthofs eigens einen Betsaal eingerichtet hatte.

1897 wurde mit dem Bau der evangelischen Kirche im Weinberg begonnen. Dies mit allerhöchster Unterstützung. Der Großherzog von Baden ebenso wie die Großherzogin betrachteten das Vorhaben mit Wohlwollen. „Seine Königliche Hoheit“, so vermeldete Pastoralgeistlicher Riehm aus Markdorf zur Kirchenleitung nach Karlsruhe, spendete für Glocken und Orgel, die Großherzogin stiftete den Altar der Markdorfer Kirche.

Holzkünstler Thomas Rösler und Pfarrer Tibor Nagy probieren, ob die Osterkerze auf den neuen Kerzenständer passt, der pünktlich zum Jubiläum in die evangelische Kirche kommt. | Bild: Jörg Büsche

Trotz eigener Kirche vergingen jedoch noch etliche Jahre, bis die Markdorfer Protestanten einen eigenen Pfarrer bekamen. Pfarrer Hans Seegmüller trat hier erst 1953 seinen Dienst an. Das und etliches mehr ist in der Festschrift zum 100. Jubiläum nachzulesen.

Mit Blick auf den Festgottesdienst erklärt Pfarrer Nagy: „Es soll ein Fest der Begegnung werden, der gemeinsamen Freude.“ Zu feiern gibt es dann überdies den neuen Halter für die Osterkerze. Der wurde vom Holzplastiker Thomas Rösler in Ittendorf-Reute gefertigt.