In Ruhe über den Marktplatz schlendern, einen gemütlichen Sitzplatz finden und sich mit Köstlichkeiten aus aller Welt verwöhnen: Am Samstag, 19. August von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 20. August von 12 bis 18 Uhr findet erneut der Streetfood-Markt auf dem Marktplatz statt. Bereits zum sechsten Mal veranstaltet das „Bass and Bite“-Team um Markus Fetscher in Kooperation mit Markdorf Marketing den Markt.

Unter dem englischen Begriff Streetfood versteht man die frische Zubereitung und den direkten Verzehr des schnellen Essens auf der Straße. Einst im asiatischen Raum entstanden, schwappte es in die USA. Streetfood hat weniger mit dem klassischen Imbiss zu tun, der Trend geht zur gehobenen Küche.

Zwölf Food-Trucks präsentieren ihre Angebote

Bis zu zwölf Food-Trucks und Trailer bieten am Wochenende hausgemachte Leckerbissen

zum Genießen an, wie Veranstalter Markus Fetscher aus Uhldingen mitteilt. Unter den Schlemmereien befinden sich saftige Burger, spicy Burritos, knackige Falafel, exklusive Austern und zuckersüße Crépes.

Neuerungen gibt es beim Dessert: Statt Baumstriezel gibt es in diesem Jahr verschiedene Waffelkreationen und Stickstoffeis. Da ist neben dem Genuss auch etwas für das Auge dabei: Bei der Herstellung dampft es aus den Eismaschinen und Nebel schwappt heraus. Auch für Getränke ist gesorgt. Das Angebot reicht vom Glas Champagner bis zu Cocktails. Diese werden an einem Cocktailtruck frisch zubereitet.

Veranstalter Markus Fetscher richtet zum sechsten Mal in Markdorf den Streetfood-Markt aus. | Bild: Lena Reiner

„Die Besucher können sich auf alte Bekannte und neue Gesichter freuen“, sagt Markus Fetscher. Für ihn bedeute der Markt in Markdorf seine Heimat. „Wir haben ein sehr treues und tolles Publikum dort. Die Besucher sind gut drauf und es macht immer sehr viel Freude“, so Fetscher, der in seinem original amerikanischen Foodtruck Burger anbietet.

Es gibt ein Kinderprogramm mit Kinderschminken, Malecke und Kinderkarussell. Außerdem treten regionale Musikkünstler auf. Der Eintritt auf das Gelände ist frei.