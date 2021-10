Markdorf vor 6 Stunden

Es „wimmelt“ in den Reben: An der Wangerhalde hat die Lese für den Markdorfer Wein begonnen

An der Wangerhalde in Markdorf hat die Vorlese der Weintrauben begonnen. An den steilen Hängen sind im warmen Sonnenschein viele Erntehelfer, die Wimmler, unterwegs. Und wie wird der Jahrgang 2021? Wir haben bei Markdorfs Rebmeister Hubert Gutemann nachgefragt.