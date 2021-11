Markdorf vor 1 Stunde

Es hakt an allen Enden: Die digitalisierte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sorgt für Unmut in den Arztpraxen

Kein Papierkram mehr ist das Ziel: Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung soll digital von Arztpraxen an die Krankenkassen übermittelt werden. In der Theorie eine gute Sache – doch es scheitert offenbar an der Umsetzung. Die Technik kann nicht geliefert werden, in den Praxen kann man die Vorgaben nicht einhalten. Ärzte aus Markdorf kritisieren das Vorgehen der Gesundheitspolitik und den Zeitpunkt. Denn sie sind in der wieder anziehenden Corona-Pandemie ohnehin stark belastet.