Die Jakob-Gretser-Grundschule wird umgebaut und erweitert. Rechtzeitig zum Ferienende konnten die Arbeiten an der ehemaligen Hausmeisterwohnung abgeschlossen werden. Die ist heute Unterrichtsraum für Erstklässler. Längst aufgestellt ist auch das Gerüst am Westflügel. Auch das sei noch vor Beginn des neuen Schuljahres geschehen, erklärte Tobias Müller vom Planungsbüro Müller und Marcus (Uhldingen-Mühlhofen) am Dienstagabend im Gemeinderat.

„Wir wollten Schülern und Lehrern die Lärmbelästigung ersparen“, sagte der Architekt. Arnold Holstein von den Freien Wählern gab er damit das Stichwort. Der hakte umgehend nach, ob der frühe Aufbau und die damit verbundene längere Standzeit nicht unnötige Mehrkosten verursache. Eine Kostensteigerung gebe es tatsächlich, räumte Tobias Müller ein. Sie falle aber so gering aus, dass sie zu verschmerzen sei.

Der Westteil der Jakob-Gretser-Grundschule ist schon eingerüstet. Die Bauarbeiten an der größten Grundschule im Bodenseekreis schreiten voran. | Bild: Jörg Büsche

Die bisherige Entwicklung April 2014: Beginn der Beratungen zum Neubau einer Sporthalle an der Jakob-Gretser-Grundschule. Dezember 2017: Architekturleistungen werden vergeben. Juli 2019: Die Konzeption für die Grundschule wird aus Kostengründen zurückgestellt. September 2020: Rat beschließt den Bau einer Einfeldsporthalle sowie den Neubau von zwei Fachklassen samt Technikzentrale, Fördermittel für die Sanierung des Schulgebäudes werden beantragt. Außerdem wird ein dritter Schulstandort im Süden beschlossen. Juli 2021: Beginn der Erdarbeiten für die neue Sporthalle auf dem Grundschulgelände. September 2021: Rat beschließt ein weiteres Vergabepaket; Beginn der Arbeiten in der ehemaligen Hausmeisterwohnung und anderer Maßnahmen.

Die Dächer des Schulgebäudes aus den 1930er- und 1960er-Jahren gilt es zu sanieren beziehungsweise umzubauen. Künftig gibt es dort eine Bodendämmung. Im neu entstehenden Beratungszimmer ohnehin, aber auch im fortbestehenden Lagerraum für schulische Gerätschaften. In diesen bereits im vergangenen Juli beschlossenen und derzeit laufenden Bauabschnitt gehört auch der Neubau eines Aufzugs. Ebenso wie der Neubau eines Windfangs am sogenannten Fächerbau, die Installation von Photovoltaik-Anlagen in den Dächern sowie die Sanierung der Fenster.

Viel fehlt nicht mehr: Freundlich wirkt der neue Klassenraum in der früheren Hausmeisterwohnung der Jakob-Gretser-Schule. | Bild: Jörg Büsche

Neue Klassenzimmer verschaffen Spielraum für den Umbau

Als Nächstes stehen Umbau und Sanierung der vorhandenen Sporthalle, dem neuen Bewegungsraum, an. Außerdem der Umbau beziehungsweise die Modernisierung der ersten Altbau-Ebene und die Modernisierung der Heizungsanlage, was im nächsten und übernächsten Jahr geschehen soll. Mit der Modernisierung des sogenannten Fächerbaus wird erst 2023 begonnen. Das gilt auch für die Gestaltung der Außenanlagen. Gebündelt sind die genannten Arbeiten im nun vom Gemeinderat beschlossenen dritten Vergabepaket.

Im nächsten Sommer soll hier die neue Turnhalle mit zwei zusätzlichen Klassenräumen stehen. Die Baugrube östlich der Gretser-Schule ist bereits ausgehoben. | Bild: Jörg Büsche

50 000 Euro über Plan: Baumaterial wird immer teurer

Die „unfrohe Nachricht“, wie Tobias Müller es nannte, war, dass es zu erheblichen Kostenüberschreitungen gekommen ist. Zwischen den Kostenberechnungen der Planer und dem günstigsten Angebot klafft eine Differenz von rund 50 000 Euro. Grund dafür seien vor allem die immensen Preissteigerungen für Betonstahl und Stahlbeton, mit denen bei der Kostenplanung vor einem Jahr noch nicht zu rechnen gewesen sei, erklärte Müller. Andererseits gebe es aber auch Einsparungen. Gesenkt werden konnten die Kosten etwa bei der Elektroinstallation. Und billiger geworden als zunächst veranschlagt seien die nicht von einem Rohbau-, sondern von einem Abbruchunternehmen durchgeführten Arbeiten.

Sanierung und Erweiterung: An die Südseite der Jakob-Gretser-Grundschule kommt ein Aufzug. | Bild: Jörg Büsche

Wer achtet auf die Ökobilanz?

Bei der sich an Müllers Ausführungen anschließenden Aussprache erkundigte sich FW-Chef Dietmar Bitzenhofer nach der Ökobilanz der Fotovoltaik-Paneele. Er fragte nach Qualität und Klimabilanz von Produkten, die aus Fernost geliefert werden: „Wird das mit berücksichtigt?“ Zur Zeit noch nicht. Momentan seien die Kosten das einzige Kriterium. Dass sich das demnächst ändert, damit rechnet Bürgermeister Georg Riedmann jedoch. Dann falle auch der ökologische Rucksack des Baumaterials bei öffentlichen Ausschreibungen mit ins Gewicht.

Hoffen auf weitere Fördergelder

Nach den Fördermitteln fragte Christiane Oßwald von der Umweltgruppe. Die Stadt hat Zuschüsse beantragt. Gewährt wurden unterdessen auch 1,7 Millionen Euro statt der zunächst erwarteten 0,3 Millionen. Weitere 350 000 Euro fließen aus dem Gemeindeausgleichsstock. Und über die beantragten Mittel aus dem Landesprogramm Sportstättenförderung sei inzwischen ebenfalls positiv entschieden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Weitere Anträge wurden beim Land eingereicht für dessen Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Da liege aber noch keine Entscheidung vor. Insgesamt aber scheine der Gesamtkostenrahmen nach wie vor plausibel, hieß es. Und Riedmann hofft noch auf weitere Fördermittel aus dem Ganztagesausbauprogramm des Landes.