Drei Jahre sind seit dem letzten Besuch von Bernhard Kolodzik in Ghana vergangen. Der Markdorfer und seine Frau Doris unterstützen in Begoro – rund zweieinhalb Stunden Autofahrt von der Hauptstadt Accra entfernt – mit ihrem Verein Nation Builders International Germany ein Waisenhaus und eine Schule.

2013 hat das Markdorfer Ehepaar einen sechsmonatigen Freiwilligendienst im Waisenhaus geleistet und sich danach entscheiden, die Kinder in Begoro weiter zu unterstützen. Seitdem waren sie jedes Jahr mehrere Wochen vor Ort, um nach dem Rechten zu schauen, sich um Reparaturarbeiten kümmern und natürlich um „ihre“ Kinder in die Arme zu schließen.

Das Projekt Zurückgekehrt von einem freiwilligen Arbeitseinsatz im westafrikanischen Ghana im Jahr 2013, beschlossen Doris und Bernhard Kolodzik aus Markdorf, den Verein Nation Builders International Germany zu gründen, der das Waisenhaus und die daran angeschlossene Schule im ghanaischen Begoro unterstützt. Initiator des Waisenhausprojekts ist Alex Dankwa, ein junger Afrikaner, der sich um elternlose und vernachlässigte Kinder in seiner Heimat kümmert.

Betreuer, Jugendliche und Kinder freuen sich über Besuch aus Deutschland. In Ghana is die Lage aufgrund der hohen Inflation sehr angespannt. | Bild: Bernhard Kolodzik

Coronabedingt keine Reisen nach Afrika möglich

Doch die Corona-Pandemie machte eine Reise nach Ghana unmöglich. Telefonisch und per Mail wurden die Kolodziks über die Geschehnisse in dem afrikanischen Land auf dem aktuellen Stand gehalten.

„Das war natürlich keine einfache Zeit“, sagt Bernhard Kolodzik. Der letzte Besuch des Ehepaares war im November 2019. Dieses Mal musste der Markdorfer allerdings alleine fliegen, Doris Kolodzik blieb aus gesundheitlichen Gründen zuhause. Drei Wochen kümmerte er sich um wichtige Projekte, zurück in der Heimat berichtet er nun, wie er die Situation in Begoro erlebt hat.

Photovoltaik-Anlage als weiterer Meilenstein

Hauptthemen waren der Abschluss der Photovoltaik-Anlage, die Inflation und Auswirkung auf die Preise für die Grundnahrungsmittel und die Überprüfung der Gehälter aller Lehrer und Projektbeschäftigten. „Wir haben es geschafft“, bilanziert Bernhard Kolodzik nach seiner Rückkehr. Nach etwa zwei Jahren Projektarbeit wurde die Photovoltaik-Anlage installiert. Eine spezialisierte Firma aus Accra hat das Waisenhaus und die Wasserpumpe angeschlossen.

Nach rund zwei Jahren Projektarbeit wurde die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installiert. | Bild: Bernhard Kolodzik

„Es war ein langer Weg, aber es hat sich gelohnt“, so Kolodzik. Die Kinder haben jetzt immer Licht und Wasser und sind nicht mehr abhängig von der unregelmäßigen öffentlichen Stromversorgung. Nach dem Brunnenbau 2014 mit der Verfügbarkeit von Trinkwasser sei dies ein „weiterer Meilenstein für den Verein“.

Inflation in Ghana stellt große Herausforderung dar

Die Inflationsentwicklung in Ghana ist derzeit das beherrschende Thema, allerdings in einem erheblichen größeren Ausmaß als in Deutschland. Für den Verein wird 2023 vermutlich eines der schwierigsten Jahre seit Bestehen werden, so Bernhard Kolodzik. „Wir kommen finanziell an unsere Grenzen.“ Im November betrug die anualisierte Inflation 50,3 Prozent. Die Preise für die Grundnahrungsmittel Reis, Mais, Gari und Bohnen sind um 70 Prozent gestiegen.

Die Kosten für Grundnahrungsbilder sind in Ghana stark gestiegen. | Bild: Bernhard Kolodzik

Schulbetrieb läuft gut

Der Vorschul- und Schulbetrieb funktioniert laut Bernhard Kolodzik gut. Für einen praxis-näheren IT-Unterricht wurde ein gebrauchter Laptop gespendet. Die vor vier Jahren angeschaffte Nähmaschine ist ebenfalls rege in Gebrauch. Eine Näherin aus Begoro kommt in die Schule und gibt Unterricht.

Die vor vier Jahren angeschaffte Nähmaschine wird gut genutzt. Eine Näherin aus Begoro kommt in die Schule und gibt Unterricht. | Bild: Bernhard Kolodzik

​Im Waisenhaus leben derzeit 45 Kinder. Inklusive der etwa 105 Tagesschüler werden täglich 150 Kinder und Jugendliche im Projekt betreut. Die bis Dreijährigen in der Krippe, die Vier- bis Fünfjährigen im Kindergarten, Klasse 1 bis 6 in der Grundschule und Klasse 7 bis 9 in der Junior High School. Nachdem die Kinder älter werden, stellt sich für das Markdorfer Ehepaar auch immer mehr die Frage, wie es weitergeht, wenn sie die Schule beendet haben. Das nächste Schullevel, die Senior High School, müssten sie woanders abschließen, dauert drei Jahre und würde Geld kosten.

Ältere Schüler sollen gefördert werden

Die beiden ältesten „Schüler“ Isaac und Ernest stehen kurz vor ihrem Universitätsabschluss. „Wir kennen sie seit fast zehn Jahren und sind sehr stolz auf ihre Entwicklung“, freut sich Bernhard Kolodzik. Neben den beiden Jungs werden derzeit noch vier weitere Jugendliche seit ihrem Junior-High-School-Abschluss gefördert.

Bernhard Kolodzik freut sich, dass der Verein aktuell weitere Jugendliche seit ihrem Junior-Highschool-Abschluss unterstützen kann. Zwei Mädchen befinden sich in der Ausbildung zur Krankenschwester. | Bild: Bernhard Kolodzik

Bernhard Koldozik zieht nach seinem Besuch ein positives Fazit. Zwar gebe es nach der längeren Abwesenheit Mängel am Gesamtzustand des Waisenhauses und der Schule. Diese seien teilweise selbst verschuldet oder durch die Klimaverhältnisse bedingt. „An den wichtigsten Punkten arbeiten wir bereits“, so Kolodzik. Insgesamt ist er mit dem Stand zufrieden.

Bis zum nächsten Besuch sollen keine drei weiteren Jahre vergehen. Zu Ostern möchte das Ehepaar wieder nach Ghana fliegen und Tochter und Enkeltochter sollen sie begleiten.