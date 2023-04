Die ersten zwei Küken sind am Montag und Mittwochvormittag geschlüpft. Laut Ira Gemmeke vom BUND Markdorf geht es dem Nachwuchs trotz des nassen und kalten Wetters gut. Denn die Küken können gut vom großen Gefieder ihrer Eltern geschützt werden, weil sie noch so klein sind, dass sie gut darunter passen. Problematischer wird es in zwei bis drei Wochen werden: „Dann sind sie zu groß, um unter das Gefieder ihrer Eltern zu passen, haben aber noch kein eigenes dickes Gefieder“, sagt Gemmeke. „Nach ungefähr sechs Wochen sind sie dann durch.“ Dann ist das Gefieder der Storchenkinder dicht genug, dass es auch schlechtem Wetter oder Kälte, standhalten kann und die Tiere nicht auskühlen. In den vergangenen Jahren waren immer wieder Storchenbabys auf dem Bischofschloss Opfer von schlechtem Wetter geworden.

Weitere Küken könnten folgen

Drei weitere Eier lagen am Mittwochabend noch im Nest. Daraus sollten in den nächsten Tagen weitere Küken schlüpfen, erklärt Ira Gemmeke. Auffällig ist jedoch, dass die beiden ersten Küken nicht am gleichen Tag schlüpften, sondern mit zwei Tagen Unterschied. Normalerweise schlüpfen der Expertin zufolge die ersten beiden Küken am selben Tag. Daher könnte es sein, dass ein Ei nicht befruchtet sei oder nicht ausgebrütet wurde, so dass aus den fünf Eiern am Ende vielleicht nur vier Küken schlüpfen werden.

Markdorf Störche erwarten bald Nachwuchs Das könnte Sie auch interessieren

Störchin zieht es von Ittendorf nach Markdorf

Störchin Kamina, die in Uhldingen-Mühlhofen geboren wurde, war im vergangenen Jahr die Brutstörchin in Ittendorf, berichtet Gemmeke. Nun ist sie aufs Schloss umgezogen. In Ittendorf hat inzwischen ein anderes Storchenpaar zu brüten begonnen. Der Storchenmann sei der selbe wie im Vorjahr, die neue Störchin heißt Tabaluga. Beide stammen vom Affenberg und sind drei Jahre alt. Tabaluga, und das sei das Besondere, trage auch einen GPS-Sender, sagt Gemmeke. Damit weiß man immer, wo sie sich befindet, auch im Herbst oder in ihrem Winterquartier im Süden. „Das ist spannend, weil man sie nun immer verfolgen kann und auch im Frühjahr weiß, ob sie zurückkommt.“

Die Autorin Karla Haberstroh aus Immenstaad besucht die 8. Klasse der Realschule St. Elisabeth in Friedrichshafen. Sie arbeitet diese Woche als Bors-Praktikantin in der SÜDKURIER-Redaktion mit. Bors steht für Berufsorientierung an Realschulen.