Dieses Mal war es anders, erklärt Bernhard Oßwald. Der Vorsitzende des Markdorfer Kunstvereins erläutert, wie es zu der Ausstellung „In der Weltmaschine“ mit Florian Pelka gekommen ist. „Er hat uns zwei Kataloge geschickt“, so Oßwald. Ausstellungskataloge senden viele Künstler nach Markdorf. Deshalb macht der Vorsitzende erst einen Besuch im Atelier, in der Werkstatt, bevor er einlädt. Im Falle Florian Pelkas habe man darauf verzichtet. „Mich hat die Farbigkeit, die Expressivität seiner Bilder stark beeindruckt“, erklärt Oßwald. Hinzu komme: „Florian Pelka kann malen“. Und den übrigen Vorstandsmitgliedern war beim Betrachten der Kataloge ebenfalls klar: Der in Berlin lebende Maler muss seine Bilder in Markdorf zeigen.

„In der Weltmaschine“ lautet der Titel der neuen Ausstellung in der Stadtgalerie. | Bild: Jörg Büsche

Jagdszenen aus dem Traumreich begegnen öfter auf Florian Pelkas Bildern. | Bild: Jörg Büsche

Er schaut seinem Gegenüber direkt in die Augen. Keineswegs unfreundlich, eher abwartend – und mit der Gewissheit seiner ungeheuren Kräfte. Auf dem Parkett des Zwischengeschosses der Stadtgalerie wirkt der Gorilla-Kopf irritierend realistisch. Obwohl er gemalt ist – auch keineswegs mit gesteigerter Treue zum Detail, im Gegenteil. Aber vielleicht lässt gerade der etwas flüchtige Pinselstrich den Affenschädel noch etwas lebendiger wirken. Obwohl die Leinwand aus einem Gemenge aus Luftfolie und Karton ragt. Ein Zufallsarrangement, das gleich verändert, das gleich aufgeräumt wird. Weil der Gorilla an die Wand kommt – oder auch nicht. Noch ist die Ausstellung im Aufbau.

Ganz deutlich aber zeigt sie schon jetzt, dass der Affenkopf im Karton auf dem Galerieboden eine der künstlerischen Grundfragen des 1971 in Berlin geborenen Malers widerspiegelt. Was ist wahr? Ebenso gut ließe sich fragen: Was ist Wirklichkeit? Denn seine Bilder zeigen oftmals mehrere unterschiedliche Dimensionen. Da gibt es zum Beispiel den pirschenden Jäger mit Gewehr und Hund, grafisch gemalt im reduzierten Kontrast von Licht- und Schatten. Vor ihm legt sich ein Baustamm quer in den Wald, aus dessen Geäst ein Wolf schaut. Im Hintergrund aber schiebt ein riesenhaftes Wesen eine Schubkarre. Solche surreale Szenen begegnen öfter auf Pelkas Bildern. Gnome beobachten schemenhafte Tänzer, während sich ein Traktor mit stahlblauen Reifen heranschiebt. Er zieht einen Polyeder. Polyeder schweben auch in der Luft – ebenso wie weitere noch schemenhaftere Tänzer.

„Nein, der Trecker könnte nicht auch eine Lokomotive sein“, erklärt Florian Pelka. Dass er dieses Gefährt ausgewählt hat, aus seinen Bilderarchiven – seinen Stapeln mit Fotos, mit Zeichnungen, die er beim Malen um sich herum im Atelier verstreut, das habe durchaus etwas mit ihm zu tun. Den Trecker hole er aus dem Arsenal seiner Kindheitserinnerungen. Anderes taucht auf. „Ein bisschen rauschhaft geht es schon zu“ in der zweiten Malphase. Die erste sei die, in der Pelka die Farben auf die Leinwand aufbringt. Hier fester, dort flüssiger, immer aber sorgsam komponiert. Die Motive, die Geister, die Gnome, die Tänzer, geometrischen Figuren, die kommen erst später.

Erinnerungen tauchen auf – auch an den Wunsch, ein Indianer zu werden. | Bild: Jörg Büsche

Das Groteske auf die Spitze zu treiben, reiche ihm nicht, betont der Künstler. Da sei immer noch die Suche nach Wirklichkeit, nach Wahrheit. Und auch das zeigen Pelkas Bilder. Einfach macht er es sich nicht bei dieser Suche. Um so mehr Anhaltspunkte liefert er den Betrachtern seiner Arbeiten fürs Auffinden eigener Wirklichkeitspartikel, neuer Zusammenhänge in einer unübersichtlichen Realität.

Die Vernissage zur Ausstellung findet am heutigen Freitag, 15. Juli, statt. Beginn ist um 20 Uhr. Die Einführung gibt Andreas Greulich. Am Samstag, 16. Juli, führen Florian Pelka und Andreas Greulich durch die Ausstellung. Sie dauert noch bis Freitag, 2. September. Der Eintritt ist frei.