Die vier Verletzten sind inzwischen auf dem Weg der Besserung, wie die Polizei mitteilt. Den drei Tatverdächtigen, die noch am Tatabend von der Polizei identifiziert wurden, wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Außerdem wird zwischenzeitlich gegen zwei weitere, namentlich bekannte Personen ermittelt.

Gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

Zu der gewalttätigen Auseinandersetzung kam es am Sonntag, 3. September kurz nach 21 Uhr. In einer gemeinsamen Pressemitteilung des Polizeipräsidium Ravensburg und der Staatsanwaltschaft Konstanz heißt es am Montag, 4. September, dass bei der Auseinandersetzung in der Rudolf-Diesel-Straße zwei 22 und 27 Jahre alte Männer schwer verletzt wurden. Unter anderem wurde ein scharfkantiger Gegenstand als Waffe benutzt. Zwei weitere 34 und 40 Jahre alte Männer wurden leicht verletzt. Zwei Gruppen seien bereits Tage zuvor in Streit geraten, so lauteten jedenfalls erste Erkenntnisse der Kriminalpolizei Friedrichshafen. Die Männer hätten sich dann zu einer Aussprache auf dem Aldi-Parkplatz getroffen. Dabei sei es zu einem gewaltsamen Übergriff einer der beiden Gruppen gekommen.

Hintergrund der Tat noch nicht abschließend bekannt

Der Hintergrund der Tat sowie der genaue Ablauf der Geschehnisse sind nach wie vor nicht abschließend bekannt. Beides versuchen die Kriminalbeamten der speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe „Parkplatz“ zu klären.