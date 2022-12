Erich Wild durfte am Dienstagabend im Gemeinderat die Ehrennadel mit Stele des Gemeindetags Baden-Württemberg entgegennehmen, mit der langjähriges politisches Engagement gewürdigt wird. Im Falle Wilds ist es ein ganzes Vierteljahrhundert Ratstätigkeit. Darüber hinaus heftete Bürgermeister Georg Riedmann Wild auch die städtische Ehrennadel in Gold ans Revers. Und er erinnerte daran, dass er dem CDU-Mann vor fünf Jahren bereits die städtische Ehrennadel in Silber verliehen habe.

Ein gesunder Pragmatismus, der dem Rat guttut

Fünf Mal bereits hätten die Bürger der Stadt Erich Wild ihr Vertrauen ausgesprochen, blickte Riedmann zurück. „Dieses enorm großes Vertrauen genießt Stadtrat Wild aber nicht nur in der Bürgerschaft, sondern auch unter seinen Kollegen im Gemeinderat.“ Was Wild besonders auszeichne, seien „seine guten und immer sehr konstruktiven Beiträge in den Sitzungen“, erklärte der Bürgermeister. Wild sei stets präsent, außerdem auch immer sehr gut vorbereitet. Seine Äußerungen zeigten einen überaus gesunden Pragmatismus, begleitet von einer soliden, konservativen Grundhaltung, würdigte Riedmann den Markdorfer Elektroinstallateurmeister.

Bürgermeister Georg Riedmann (von links) ehrte im Gemeinderat Erich Wild (CDU) für 25-jährige und Jens Neumann (Freie Wähler) für zehnjährige Mitgliedschaft im Gremium. | Bild: Jörg Büsche

Wilds Grundhaltung halte zwar am Bewährten fest, verschließe sich Neuerungen aber keineswegs, so Riedmann: „Im Auge behält Erich Wild stets die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Stadt.“ Dies werde zum Beispiel deutlich bei der Diskussion um die kommunale Baulandplanung, bei der Wild wiederholt auf eine maßvolle Weiterentwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen gepocht habe.

„Sein Verhalten im Gemeinderat ist immer kollegial und sehr konsensorientiert“, sagte der Bürgermeister. Und es falle auf, welch starken Einfluss Wilds Diskussionsbeiträge hätten. Denn vielfach brächten sie das Gremium, darunter auch die anderen Fraktionen, zum Umdenken – vor dem Hintergrund des großen Sachverstands, den Wild einbringe. „Ich hoffe, Sie kandidieren 2024 wieder für den Gemeinderat“, sagte Riedmann.