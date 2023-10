Das Team der evangelischen Kirchengemeinde um die Pfarrer Kristina Wagner und Tibor Nagy hat Verstärkung bekommen: Paula Uhlmann ist seit März als Lehrvikarin in Markdorf tätig. Die 26-Jährige, die in Bottighofen in der Schweiz aufgewachsen ist, fühlt sich wohl in der Gemeinde, die sie als „sehr lebendig“ bezeichnet. Viele Anschauungen hätten hier Platz. „Die ersten Monate waren geprägt vom gegenseitigen Kennenlernen“, sagt Uhlmann. Sie hat bei Gottesdiensten mitgewirkt, mittlerweile hat sie ihre erste Predigt gehalten und auch ihren ersten eigenen Gottesdienst gestaltet. Am Markdorfer Bildungszentrum und am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg unterrichtet sie Religion.

Die Arbeit in einer Pfarrgemeinde hat Paula Uhlmann schon früh im Theologie-Studium, das sie in Freiburg, Tübingen und Heidelberg absolviert hat, fasziniert. Bei einem Gemeindepraktikum habe sie gemerkt, dass ihr diese Arbeit liege. „Sie ist sehr vielfältig und bereitet mir Freude.“ Auch wenn viele Menschen nicht wertschätzen, was Kirche leistet, ist sie davon überzeugt, dass diese Arbeit wichtiger denn je ist und gebraucht wird. „Daher empfinde ich meine Tätigkeit als sehr sinnhaft.“ Außerdem spiele die Theologie, für die Paula Uhlmann eine Leidenschaft hat, eine wichtige Rolle. Theologie vereine viele Interessen, wie Geschichte, Ethik, Philosophie und Psychologie.

Die 26-Jährige ist in einer religiösen Familie aufgewachsen. In ihrer Jugend stellt sie Fragen zum Glauben, wird kritischer, sucht das Gespräch und bekommt Antworten, die für sie schlüssig sind. „Zu glauben bedeutet für mich, Erfahrungen mit Gott in meinem Leben Raum zu geben und das mit anderen Menschen zu teilen, wie es zum Beispiel in der Gemeinde geschieht“, so Paula Uhlmann. In ihrer Freizeit spielt sie Geige bei den Musikfreunden Markdorf und geht gern wandern. Die Bodenseeregion ist ihre Heimat. Nach dem Ende des Lehrvikariats steht 2025 das zweite Examen an, anschließend ein zweijähriger Probedienst als Pfarrerin in einer Gemeinde.