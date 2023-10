Gabriel Joos ist in Markdorf aufgewachsen. Der 20-Jährige hat die Jakob-Gretser-Schule besucht, am Bildungszentrum 2022 sein Abitur gemacht und ist seit vielen Jahren bei den Ministranten aktiv. „Das ist einfach eine mega Gemeinschaft und mein Freundeskreis“, so Joos. Auch bei den Ferienspielen ist er als Leiter ein fester Bestandteil. Joos ist hier verwurzelt und bevor er ein Studium beginnen möchte, lag es für ihn nahe, beim städtischen Jugendreferat ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. „Ich möchte schon gern in den sozialen Bereich und so kann ich schauen, ob mir das liegt“, sagt Joos. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht ihm Spaß und er ist motiviert, die Jugendbeauftragte Alina Metzler zu unterstützen. Derzeit bilden er und Metzler das Jugendreferatsteam, bis ein Nachfolger für Jugendreferent David Lemkamp eingestellt wurde.

Die erste größere Veranstaltung hat Gabriel Joos mit dem Spray-Event „Pimp my City“ bereits miterlebt. Es freut ihn, dass dies bei den Jugendlichen so gut angekommen sei. Generell seien genügend Angebote vorhanden, nach den Sommerferien sind auch die Jugendräume „Zepp“ und „Skates Open“ wieder geöffnet. Auch die Trendsportanlage sei ein wichtiger Anlaufpunkt, um sich zu treffen. Er würde sich noch einen Platz zum Basketballspielen wünschen. Des Weiteren ist in diesem Jahr die Umsetzung des Jugendtreffpunktes an der Weiherwiese geplant. Hier wurden jüngst Flyer an die Anwohner verteilt, um darüber zu informieren, dass ein momentan trister und genutzter Platz zu einem gemütlichen Ort umgestaltet werden soll.

Gabriel Joos freut sich darauf, in den Austausch mit Jugendlichen und Kindern zu gehen und als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Zu seinen Aufgaben zählt auch die Betreuung der Social-Media-Kanäle. Er findet es spannend, neue Sachen auszuprobieren. „Ich habe viele Ideen im Kopf“, sagt der 20-Jährige. Dazu gehören zum Beispiel ein Kinoabend oder ein Zocker-Event. Gemeinsam mit Alina Metzler „werden wir unser Bestes geben“, so Gabriel Joos.