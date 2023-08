Die Menschen in Markdorf kennenlernen. Das ist ein Ziel von Arno Rütten, der für ein Jahr Präsident des Rotary Club Markdorf ist. Er hat das Amt von Uwe Hornauer übernommen, 2024 wird er es turnusgemäß an seinen Stellvertreter Lars Ruhbach abgeben.

In seiner einjährigen Amtszeit möchte der gelernte Hausarzt, der bis zu seiner Pensionierung Anfang des Jahres im MVZ Dermatopathologie Friedrichshafen gearbeitet hat, mit Menschen in Kontakt kommen, die in Markdorf leben, arbeiten und ehrenamtlich aktiv sind. Und der 64-Jährige möchte Menschen finden, die sich für das rotarische Engagement öffnen würden. „Wer gerne mitmachen möchte, kann mitmachen“, sagt Rütten, auch wenn man sich bei den Rotariern nicht aktiv bewerben kann, sondern gefragt wird. So wie Arno Rütten vor rund zehn Jahren von Beate Lemp. „Ich mache das bei den Rotariern sehr gerne und habe es zu schätzen gelernt.“

Rund 1,4 Millionen Rotarier gibt es laut Rütten weltweit und ihn fasziniert diese „weltumfassende Gemeinschaft“, die sich in Bereichen wie Friedensarbeit, Gesundheit, Kinder- und Jugendförderung, Entwicklungshilfe, sozialen Projekten und Umweltschutz engagieren. Eine große Aktion von Rotary International ist seit 1986 „End Polio Now“ zur Ausrottung von Polio. Laut Rütten sind in diese Kampagne insgesamt 2,1 Milliarden Dollar von Rotary geflossen, 28.000 Euro vom Rotary Club Markdorf.

Der Rotary Club Markdorf besteht aus 40 Mitgliedern, drei Neuaufnahmen stehen an. Kernaufgabe ist die Unterstützung von Sozialprojekten, mit denen benachteiligten Menschen geholfen wird und das Ausrichten von Veranstaltungen. In Markdorf ist der Club Organisator der Ausbildungsbörse „Marktplatz Beruf“ im Bildungszentrum und der Kinderkleiderkiste in der Stadthalle. Auf dem Weihnachtsmarkt haben die Rotarier einen Stand und am dritten Advent veranstalten sie ein Benefizkonzert in der St.-Nikolaus-Kirche. Es treten Klaus Graf (Saxofon) und Micheal Schlierf (Flügel) auf.

Arno Rütten ist es wichtig, bestehende Projekte weiterhin umzusetzen. „Das Programm, das wir uns aufgebaut haben, ist gut und vernünftig“, sagt der 64-Jährige. Neue Projekte sollen nicht hinzukommen, die alten sollen fortgeführt werden. Dazu gehört auch die Unterstützung von NABI Germany, das Waisenhaus-Projekt in Ghana des Markdorfer Ehepaares Bernhard und Doris Kolodzik. „Es ist wichtig, dass sich Kolodziks auf uns verlassen können“, so Rütten, denn auch in Ghana seien die Kosten infolge einer Inflation stark angestiegen. Einige Rotarier haben auch Patenschaften von Kindern übernommen.

Weiter unterstützt werden etwa das Zirkusprojekt Leimbach, Tafel, Impulsmahlzeit, Huancaray und die Bodenseestiftung. 2022 wurden Medikamente für die Ukraine gespendet. Nach coronabedingter Pause findet in diesem Jahr wieder das Kids Camp in Lindau statt. Daran nehmen zwei Flüchtlingskinder aus Markdorf teil, die das Team des Mehrgenerationenhauses ausgewählt hat. Die Rotarier übernehmen die Kosten und den Transport nach Lindau.

Auch die Zusammenarbeit mit dem BUND Markdorf geht weiter. Hier unterstützt der Club bei Arbeiten in den Naturschutzgebieten. „Das ist mir persönlich sehr wichtig“, sagt Rütten. Am Gehrenberg haben die Rotarier vor einigen Jahren einen Schattenplatz errichtet. Hier gab und gibt es Baumpflanzaktionen – der Baum des Jahres, die Moorbirke, soll noch gepflanzt werden. Ziel ist es, in naher Zukunft einen Lehrpfad zu entwickeln. Im Rahmen eines Rotary-Austauschprogrammes hatten die Markdorfer ein Auslandsschuljahr für Schüler gesponsert. Dies laufe aus, da es im ländlichen Raum schwer umzusetzen sei, so Rütten. Eines seiner Lieblingsprojekte – die Kinderkleiderkiste – erfreut sich dagegen großer Beliebtheit, die nächste findet am 24. September in der Stadthalle statt.