Roswitha Heidbreder, Mitglied der Arbeitsgruppe und an der ersten Auflage beteiligt, erklärt in der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Ökonomie, Ökologie und soziale Gerechtigkeit müssen im Gleichgewicht sein.“ Als Beispiel nennt sie Photovoltaik. „Es funktioniert nicht um jeden Preis. Es muss wirtschaftlich sein.“

Strom sparen mit LED-Lampen

Der Verbraucher kann durch einfache Tipps mit seinem Handeln für mehr Klimaschutz beitragen. Durch Umrüsten auf LEDs sei viel erreicht. Werden Glühlampen durch LEDs ersetzt, könne bis zu 90 Prozent Energie eingespart werden und die Lebensdauer einer LED-Lampe sei mit 15 000 Stunden weitaus höher als eine Glühlampe mit 1000 Stunden. So können im Jahr rund 160 Euro gespart werden, beim fast vollständigen Verzicht auf Standby rund 120 Euro. Auch beim Waschen lässt sich durch geringere Temperaturen Energie sparen, da Keime und Bakterien bereits bei unter 30 Grad entfernt werden, berichtet Heidbreder.

Fliegen verschlechtert Klimabilanz erheblich

Am meisten klimaschädliches CO2 wird jedoch beim Fliegen freigesetzt. Wie viel wird durch ein Beispiel deutlich. „Mit der Klimawirkung einer Flugreise von Frankfurt nach New York und zurück könnte man einen 115 Quadratmeter großen Neubau im Schnitt 18 Monate lang mit einem Gas-Brennwertkessel beheizen“, heißt es in der Broschüre. Um einen Überblick über den eigenen CO2-Fußabdruck zu bekommen, verweist Roswitha Heidbreder auf den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes. So wird ersichtlich, wie jeder umweltfreundlicher handeln kann.

Lokale Agenda 21 Markdorf Diese gibt es seit dem Jahr 2000. In Arbeitsgruppen wird an verschiedenen Projekten gearbeitet, zum Beispiel Verkehr, Einzelhandel in Markdorf oder Energie. Die Arbeitsgruppensitzungen finden monatlich statt. Die Termine sind im Amtsblatt einsehbar. Weitere Infos auf der Website.

Broschüre im Rathaus abzuholen

Die Broschüre liegt im Rathaus kostenlos in begrenzter Stückzahl für Interessierte bereit. Diese wurde mit einer Auflage von 500 Exemplaren gedruckt. Bürgermeister Georg Riedmann lobt den Einsatz der Arbeitsgruppe. „Es sind wichtige Hinweise enthalten, die kurz und konzentriert aufbereitet sind“, sagt er. Zusätzlich kann die Broschüre bald auf der Homepage der Stadt eingesehen werden.