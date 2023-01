von Andreas Lang

Zunftmeisterin Birgit Beck begrüßte die geladenen Gäste getreu des diesjährigen Mottos „Wenn‘s goht – denn goht‘s“ und sie fügte hinzu „und es goht“. Mit elf Terminen wird die Zunft in ihrer Heimatstadt für buntes und närrisches Treiben sorgen. Auch bei den Umzügen werde in der Fasnet 2023 darauf geachtet, diese bis auf eine Ausnahme in der näheren Region zu besuchen.

Umzugs-Pin am Fasnetssunntig

So werden die Markdorfer Narren laut Zunftmeisterin bei den Umzügen in Friedrichshafen, Immenstaad, Tettnang, Sigmaringen und in Tiengen vertreten sein. Mit dem Umzugs-Pin für den Fasnetssunntig-Umzug werde diesmal der Markdorfer Funken gewürdigt. Dies sei eigentlich schon zwei Jahre früher geplant gewesen, aber wegen Corona zunichte gemacht worden, ergänzte die Zunftmeisterin.

Als neue Veranstaltung wird es ab diesem Jahr das Fasnetsverbrennen für Kinder am Fasnetsdienschdig um 17.30 Uhr beim Zunfthaus Obertor geben. Grund sei, dass die Kinder der Zunft zwar die Puppen für das Fasnetsverbrennen gestalten, aber wegen der späten Uhrzeit um Mitternacht nie dabei sein konnten. So seien bereits zwei Puppen gestaltet worden, womit es nun auch zwei Mal Fasnetsverbrennen geben werde. An jenem Tag um 17.30 Uhr seien alle Kinder willkommen, so Beck.

Zunftmeisterin Birgit Beck (von links) verleiht während der Dreikönigssitzung im Zunfthaus Obertor hochkarätige Auszeichnungen an Dieter Sperling, Johanna Benzkirch und Christoph Blaschke. Vizezunftmeister Hardy Frick schließt sich den Glückwünschen an. | Bild: Lang, Andreas

Neu ist auch die Homepage der Zunft, pünktlich zur Fasnet 2023 fertiggestellt. Diese sei nun bunter, fröhlicher, habe mehr Bilder und viele Informationen über Zunft, sagte Beck. Sie lobte insbesondere Simone Haug und Ruven Hildebrand, die mit Unterstützung von Webmaster Georg Marbeiter die Homepage neu gestaltetet haben.

Einen guten Anlass zum Feiern gibt es für den Vermessungstrupp, der vor 30 Jahren wieder gegründet wurde. „Wir sind gespannt, was sich die Vermesser alles einfallen lassen, um ihren Geburtstag standesgemäß zu feiern“, zeigte sich die Zunftmeisterin neugierig. Bürgermeister Georg Riedmann erzählte von seinem Rucksackurlaub, den er mit Frau Christine in den USA verbrachte. Und er gab zu, dass er panische Angst vor Klapperschlangen habe. Er habe den Urlaub in den Winter gelegt, da die Klapperschlangen Winterschlaf halten. „Ich war nur froh, das ich keiner Bürgermeister-Klapperschlange begegnet bin. Ich weiß ja nicht, ob die Schlafstörungen haben. Aber ich glaub‘, die können mit ihren Problemen besser schlafen“, witzelte Riedmann.

Otto Gäng (rechts), Vizepräsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), übernimmt eine weitere hochkarätige Ehrung. Er überreicht an Dietmar Bitzenhofer für dessen Verdienste um die Zunft und die Fasnet die goldene Ehrennadel des Verbandes nebst Urkunde. | Bild: Lang, Andreas

Otto Gäng, Vizepräsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), verwies darauf, dass auf die Vereine in den nächsten Jahren finanziell große Belastungen zukommen werden. Auch die vielen Auflagen, die Vereine für ihre Veranstaltungen erhalten, seien kaum noch stemmbar. „Manchmal hab‘ ich das Gefühl, die Politiker wollen die Vereine kaputtmachen“, schimpfte Gäng. „Wir können als Vereine nur überleben, wenn wir zusammenhalten, nicht nur fordern.“ Gäng bezog sich damit auf den Beitrag „Wie wär‘s mal wieder mit Anpacken?“ von SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz in der Beilage „Wochenende“ vom 31. Dezember. Und nach der Sitzung ging‘s zum traditionellen Einschnellen der Fasnet, das nach dem Zwölf-Uhr-Läuten startete.