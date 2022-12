Drummer Tom Wagener aus Markdorf hat erneut musikalische Freunde und Wegbegleiter an den Gehrenberg geladen. Neben Little Wing – das sind Art Isleb, Jörn Blesse und Tom Wagener – werden hochkarätige Gästen den Stadel rocken, wie die Veranstalter mitteilen. Das traditionelle Weihnachtskonzert steigt am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, 20 Uhr, im Theaterstadel.

Stephanie Ocean Ghizzoni, charismatische und temperamentvolle Sängerin mit Hang zu extrovertiertem Bühnenoutfit, kommt aus Verona. Die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin wird das Publikum mit ihrem Sound zwischen Blues, Soul und Zydeco begeistern. Mit Max Lazzarin aus dem italienischen Padua kommt ein BoogieWoogie-Pianist und Sänger nach Markdorf, der jahrelang in New Orleans gelebt und gespielt hat, und der den Spirit dieser Stadt auf der Bühne auslebt.

Saxophonist Howard Sie ist sonst auf den Bühnen von London, Ibiza, Tokio oder Seoul zu sehen. Milla, Sänger, Gitarrist und Ruhrpottrocker, kommt für diesem Abend aus Wuppertal angereist. Er hat Songs aus seinem aktuellen Album im Gepäck.

PoppDeluxe um die Sängerin Michaela Popp und den Gitarristen Peter Zoufal sind ebenfalls keine Unbekannten. Mit dem Bassisten Stephan Hug, dem Keyboarder Uwe Rodi sowie Reinhold Hug an den Percussions werden zudem Musiker aus der Region auf der Bühne stehen. Tickets gibt es unter www.gehrenberg.de oder an der Abendkasse für 20 Euro.

SÜDKURIER verlost Eintrittskarten

Sie möchten zwei Karten für das Konzert gewinnen? Der SÜDKURIER verlost fünf mal zwei Eintrittskarten und das Mitmachen ist ganz einfach. Sie wählen bitte die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 26. Bitte nennen Sie das Stichwort „Little Wing“ sowie Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinnhotline ist bis Mittwoch, 21. Dezember, offen. Die Karten werden zur Abholung an der Abendkasse hinterlegt. Bitte Ausweis nicht vergessen. Der SÜDKURIER wünscht viel Glück.