von Heike Gumsheimer

Samira Chaer sitzt vor einem Flipchart und drückt eine unsichtbare Zitrone aus. Wie bei der Pantomime müssen die Mitspielerinnen erraten, was sie tut. Die Frauen am Tisch in einem Raum im Mehrgenerationenhaus schauen ein bisschen unsicher in die Runde. „Zitrone pressen“, sagt Hayam Altalbani schüchtern. Richtig! Samira Chaer unterrichtet Deutsch im Mehrgenerationenhaus. Sie hat libanesische Wurzeln und spricht fließend Deutsch und Arabisch.

„Wie geht es euch. Habt ihr euch gefreut, dass der Kurs jetzt wieder stattfinden darf?“ fragt Chaer auf Deutsch in die Runde. Einige der Teilnehmerinnen suchen noch nach Vokabeln, ringen mit der Sprache. Eine übersetzt, die Frauen helfen sich gegenseitig, dann scheint jede den Satz verstanden zu haben, denn auf allen Gesichtern erscheint ein freudiges Lächeln.

In der Gruppe von Samira Chaer lernen die Frauen die deutsche Sprache und tauschen sich über Alltagsthemen aus. | Bild: Heike Gumsheimer

„Ich habe mich sehr gefreut, dass es wieder los geht“, sagt Teilnehmerin Nehida Alsalh aus Syrien. Sie hat die Gruppe sehr vermisst und sie ist froh, dass sie jetzt wieder Deutsch sprechen kann. Einige Worte, manchmal einen Satz, sagt sie auf Arabisch. Samira Chaer übersetzt dann.

Zu Hause habe sie keine Ruhe zum Lernen, erzählt Alsalh, Mutter von acht Kindern. Und fügt hinzu: „Hier treffe ich andere Frauen, kann mich austauschen und es ist ein wenig Abwechslung vom Alltag.“ Das bestätigt auch Hayam Altalbani aus Palästina. „Zu Hause habe ich keine Zeit, nur hier kann ich mich konzentrieren.“

Extra Alphabetisierungs- und Deutschkurse nur für Frauen

Renate Hold vom Leitungsteam des Mehrgenerationenhaus berichtet, dass die Alphabetisierungs- und Deutschkurse extra für Frauen im Asylverfahren gedacht sind, damit sie frühzeitig die deutsche Sprache und Schrift erlernen. Darüber hinaus ist aber auch die Gemeinschaft ein sehr wichtiger Grund, an den Kursen teilzunehmen. „Durch den Austausch über verschiedene Themen lernen die Frauen ihre Sprachhemmungen abzubauen und erhalten viele Antworten auf Fragen des Alltags und des Lebens in Deutschland“, so Hold.

Das bestätigen auch die Frauen. „Wir lernen nicht nur Deutsch, sondern auch über andere Kulturen“, sagt Teilnehmerin Nehida Alsalh. Vor der Corona-Pandemie waren noch eine Georgierin, eine Peruanerin, eine Ungarin, eine Polin und eine Nigerianerin dabei gewesen.

Nehida Alsalh aus Syrien hört aufmerksam zu. Sie wünscht sich vom Kurs, dass viel gelesen und übersetzt wird. | Bild: Heike Gumsheimer

Lehrerin Samira Chaer fährt mit dem Unterricht fort. Heute stehen Farben auf dem Programm. Welche Farbe hat beispielsweise der Himmel, Tannenbäume, Schokolade, das Feuerwehrauto, die Zitrone? Gaseng Taheysaber, Kurdin aus dem Irak, liest einen der Sätze auf dem Arbeitsblatt vor. „Gaseng, vor einem Jahr konntest du kein Wort und jetzt liest du so gut“, lobt Lehrerin Samira Chaer die Teilnehmerin.

Frauen erhoffen sich Erleichterungen im Alltag und mehr Unabhängigkeit

Den Kindern in der Schule zu helfen, sei nicht der Hauptgrund, warum die Frauen Deutsch lernen, sagen sie in der Runde. „Ich kann meinem Sohn gar nicht in der Schule helfen, der spricht besser Deutsch als ich“, so Hayam Altalbani. Sie möchte unabhängig sein, selbst zum Arzt gehen können, den Alltag organisieren und eine Arbeit finden.

Die Frauen im Deutschkurs im Mehrgenerationenhaus lernen Farben durch einfache Sätze und Alltagsgegenstände. | Bild: Heike Gumsheimer

„Was hat euch denn in den vergangenen Monaten gefehlt, was braucht ihr sprachlich am meisten?“ will Samira Chaer am Ende noch wissen. „Lesen und Übersetzen“, „Vokabeln und Sprechen“, „Grammatik“, rufen sie in den Raum. Alle lachen. Und sprechen miteinander. Auf Deutsch.