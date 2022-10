Die Normalität kehrt auch beim traditionellen Elisabethenmarkt-Wochenende zurück. Nachdem die Veranstaltung 2020 komplett auffallen musste, fand sie im vergangenen Jahr ohne Vergnügungspark statt. Jetzt die gute Nachricht: Die Fahrgeschäfte kehren auf den Marktplatz zurück.

Markt hat lange Tradition in Markdorf

Der Markt hat eine lange Tradition in Markdorf und lässt sich urkundlich bis in das 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Mittlerweile ist aus dieser 500-jährigen Tradition ein langes Marktwochenende geworden, das von Freitag, 4. bis Dienstag, 8. November, nun wieder alle drei Attraktionen für seine Besucher bereithält: Vergnügungspark, verkaufsoffener Sonntag und Krämermarkt.

Urkundlich erwähnt wird der Elisabethenmarkt bereits im 15. Jahrhundert. | Bild: Jörg Büsche

Vergnügungspark auf dem Marktplatz startet am Freitag

Besonders die Kinder werden sich auf den Vergnügungspark freuen. Dieser fällt allerdings kleiner als gewohnt aus, wie Jens Ortolf berichtet, der bei der Stadt für den Jahrmarkt und den Krämermarkt zuständig ist. „Einige Schausteller sind aus Altersgründen nicht mehr dabei“, begründet er das überschaubare Angebot. Andere hätten aufgrund von Personalmangel abgesagt, zwei Schausteller sind bei einer zeitgleichen Veranstaltung in Lindau. „Wir freuen uns aber über die, die dabei sind und sind mit dem Angebot zufrieden“, so Ortolf, der die Suche nach Schaustellern allerdings als schwierig bezeichnet.

Jens Ortolf, Mitarbeiter Stadt Markdorf, ist für den Jahrmarkt und den Krämermarkt zuständig. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Autoscooter und Bayernlift zählen zu den Attraktionen

Zu den Attraktionen zählen Autoscooter, Bayernlift, Märchenkarussell und Kinderkarussell. Es gibt ein Bungee-Trampolin, Dosenwerfen, Folien-Ballons und einen Süßwarenstand. Der Vergnügungspark wird am Freitag um 15 Uhr von Bürgermeisterstellvertreter Dietmar Bitzenhofer und der Apfelkönigin Jasmin Eichenhofer eröffnet. Danach gelten bei allen Fahrgeschäfte bis 16 Uhr Kennenlernpreise und Kinder von der Markdorfer Tafel haben in dieser Stunde freie Fahrt. Am Dienstag, 8. November, gibt es am Familientag ermäßigte Fahrpreise.

Der Vergnügungspark ist geöffnet am Freitag, 15 bis 22 Uhr; Samstag, 11 bis 22 Uhr; Sonntag, 12 bis 20 Uhr; Montag, 11 bis 20 Uhr und Dienstag, 11 bis 19 Uhr.

Endlich wieder Rummel! Zwar kleiner als in den Jahren vor Corona, aber die Familien werden auf ihre Kosten kommen. | Bild: Lang, Andreas

Aktuelle Herbst- und Winterkollektion in den Geschäften

Der verkaufsoffene Sonntag, der am 6. November stattfindet, wird von der Aktionsgemeinschaft bereits seit 1976 veranstaltet. Die Besucher dürfen sich auf ausgesuchte Sortimente, hohe Qualität und einen besonderen Service freuen. Die Geschäfte sind von 12 bis 17 Uhr geöffnet und die Einzelhändler bieten Snacks, Getränke, Aktionen und Rabatte an.

Die Besucher können sich von der aktuellen Herbst- und Wintermode inspirieren lassen oder bereits nach den ersten Weihnachtsgeschenken Ausschau halten. „Viele Händler haben sich Angebote und Rabatte für ihre Kunden überlegt“, sagt Lucie Fieber, Geschäftsführerin Markdorf Marketing.

Der verkaufsoffene Sonntag findet am 6. November statt und wird sicher wieder viele Menschen in die Innenstadt locken. | Bild: Jörg Büsche

Als Rahmenprogramm wird es am Latschebrunnen musikalische Unterhaltung mit der Band Seelight geben. Die Stadt soll am Sonntag zu einem attraktiven Aufenthaltsort werden, wo man Freunde und Bekannte trifft, so Lucie Fieber. Für die kleinen Besucher sind ein Stelzenläufer und ein Seifenblasen-Künstler in den Straßen unterwegs.

Lucie Fieber, Geschäftsführerin Markdorf Marketing, hofft auf viele Besucher beim verkaufsoffenen Sonntag. | Bild: Markdorf Marketing

Rund 80 Händler werden am Montag beim Krämermarkt erwartet

Der traditionelle Krämermarkt wird am Montag, 7. November rund 80 angekündigte Händler auf den Plan rufen. Dadurch verwandelt sich die Innenstadt in einen wahren Handelsplatz. Die Stände ziehen sich in der Straße Am Stadtgraben bis zum Staatlichen Schulamt, von dort über die Breite Gasse und Ulrichstraße zum Marktplatz und über die Marktstraße zum Untertor. In der Hauptstraße endet das Angebot im Bereich der Ochsenlücke.

„Rund 95 Prozent der Händler waren bereits in Markdorf und gehören zur Stammbesetzung“, sagt Jens Ortolf. Es wird aber auch ein paar neue Stände geben. Das Angebot reicht von Wäsche, Socken, Mützen, Gürteln über Haushalts- und Putzartikel sowie Glasschmuck bis hin zu den Essensständen. Die Schnäppchenjäger und Krimskrams-Freunde werden ihre Freude haben.

Magenbrot muss sein. Beim Krämermarkt am Montag werden rund 80 Händler erwartet. | Bild: Jörg Büsche

Neue Veranstaltung am Samstagabend in der Stadthalle

Eine neue Veranstaltung wird es am Samstag, 5. November von 19 bis 24 Uhr in der Stadthalle geben. Laut Lucie Fieber bekommt die Stadt über das Förderprogramm ‚Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren‘ des Bundes in den kommenden vier Jahren 1,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit diesem Projekt sollen kleine und mittlere Städte vor der Verödung geschützt werden. Der Schlemmerball ist der Auftakt für viele weitere Aktionen, um laut Fieber „wieder Leben in die Stadt zu bringen“.

In der Stadthalle bieten Markdorfer Gastronomen ein Buffet an, es wird Livemusik und Tanz mit der Münchner „up to date“-Partyband geben sowie eine Vorführung der Tanzschule Tanzfabrik Bodensee. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 43 Euro, an der Abendkasse 50 Euro.

SÜDKURIER verlost Karten für den Schlemmerball

Der SÜDKURIER verlost für diesen Schlemmerball-Abend zwei Mal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, wählt die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 26 (50 Cent aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunkpreise abweichend) und nennt das Stichwort Schemmerball, Name, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 4. November, 10 Uhr. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt, die Gewinner werden benachrichtigt.