Nur noch wenige Wochen, dann beginnt die Konzertsaison vor dem Markdorfer Bischofschloss. Jeden Mittwoch gibt es dann Blasmusik – pünktlich ab 19.30 Uhr. Die Sommerkonzerte locken regelmäßig Zuhörer aus der gesamten Region an.

Der Musikverein Riedheim wird auch in diesem Sommer im Bischofschloss auftreten. | Bild: Jörg Büsche (Archiv)

Eine Stunde und 15 Minuten lang stehen Polkas, Märsche, Konzertantes auf dem Programm, mitunter auch Pop – Ohrwürmer, die den Publikumsgeschmack treffen sind es aber immer. Das ist gewissermaßen Ehrensache für Dirigenten wie Ensembles. Nutzen sie ihren Auftritt im Innenhof des Bischofschlosses doch gerne, um auf sich aufmerksam zu machen. In diesem Sommer sind es 16 Kapellen an 17 Abenden – die Stadtkapelle Markdorf tritt, wie immer, zweimal auf, einmal zum Auftakt der Konzertreihe am 11. Mai und am 7. September zum Abschluss. Nur am 25. Mai, dem Auftaktabend des Markdorfer Open-Air-Festivals 2022, setzt das Sommerkonzertprogramm für einen Mittwochabend aus.

Das Programm 11. Mai: Stadtkapelle Markdorf, 18. Mai: Musikverein Homberg-Limpach, 1. Juni: Musikverein Harmonie Lippertsreute, 8. Juni: Musikverein Kluftern, 15. Juni: Musikverein Riedheim, 22. Juni: Musikverein Deggenhausen-Lellwangen, 29. Juni: Jugendkapelle Deggenhausertal – Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf, 6. Juli: Jugendkapelle Oberteuringen, 13. Juli: Trachtenkapelle Oberteuringen, 20. Juli: Musikverein Roggenbeuren, 27. Juli: Musikverein Bermatingen, 3. August: Musikverein Daisendorf-Stetten, 10. August: Musikverein Ahausen, 17. August: Musikverein Wintersulgen, 24. August: Musikverein Altheim, 31. August: Musikverein Ittendorf, 7. September: Stadtkapelle Markdorf; Beginn bei gutem Wetter jeweils um 19.30 Uhr im Innenhof des Bischofschlosses, Eintritt frei

„Dass die Sommerkonzerte überhaupt wieder stattfinden können nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause, das freut uns riesig“, erklärte Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann nun beim Pressetermin in der Schlossscheuer. Nicht minder groß sei die Freude in den Musikvereinen, erläuterte Jens Hacker, Bezirksdirigent im Bezirk III des Blasmusikverbands Bodenseekreis mit seinen 59 Musikvereinen. Hacker ist federführend bei der Organisation des Sommerkonzertprogramms. Derzeit dränge es die Musiker, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Nach zweijähriger Konzertabstinenz herrsche ein gewisser Nachholbedarf.

Und wenn das Wetter mitspielt, findet sich – wie auf diesem Archivbild – auch stets viel Publikum ein. | Bild: Jörg Büsche (Archiv)

„Wir sind natürlich froh“, so erklärte Egbert Benz, Vorsitzender des Blasmusikverbandsbezirks III, „dass wir seitens der Stadt Markdorf so gut unterstützt werden.“ Ganz uneigennützig ist solche Hilfe allerdings nicht. Die Sommerkonzerte steigern die Attraktivität der Stadt für Touristen. Das sei immer wieder von Sylvia Westermann zu hören, der Leiterin der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee, betonte Bürgermeister Riedmann. Nun bleibe bloß noch zu hoffen, so Riedmann „dass es an den Konzertabenden nicht stürmt, nicht regnet und auch nicht zu schwül ist“.