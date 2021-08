von Sonja Ruess

„Papa, lass mich mal schlecken!“, ruft die kleine Josefine und zieht grinsend an Papas Arm. Genussvoll schlemmt sie das Eis ihres Vaters – geklautes Eis schmeckt wohl immer noch am besten. Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern Josefine, Mathilda und Cousin Timo ist Markus Thoma heute ins Eiscafé Genitle in der Hauptstraße gekommen, um sich ein Eis auf die Hand mitzunehmen. „Wir kommen oft hierher, weil wir das Eis gerne mögen. Genau das richtige an warmen Sommertagen“, erklärt der Markdorfer und widmet sich wieder seinem Vanilleeis.

Mathilda und Josefine genießen ihr kühles Fruchteis. | Bild: Sonja Ruess

Auch Hans-Joachim und Sonja Schirmann gönnen sich mit Enkelin Luisa hier eine Abkühlung. „Wir gehen gerne mit unseren Enkeln hierher. Es ist immer etwas los, man trifft Leute, die man kennt und der Eiskaffee ist wirklich hervorragend“, so Schirmann.

Klassiker wie Vanille und Schokolade werden viel gefragt

Besitzerin Sonia Gentile Di Muro hat 24 verschiedene Eissorten im Angebot, die in der eigenen Manufaktur in Markdorf produziert werden. Nach eigener Aussage ist bei den Kindern das Eis „Blau“ der absolute Renner. „Aber auch ganz klassische Eissorten wie Vanille und Schokolade sind sehr gefragt. Manchmal überlegen die Kunden ganz lange, welches Eis sie wählen sollen. Am Ende landen sie dann doch wieder bei Vanille“, lacht die Inhaberin.

Mit den Großeltern schmeckt das Eis gleich doppelt so gut: Luisa lässt sich ihr Erdbeereis mit Sonja und Hans-Joachim Schirmann schmecken. Er schwört auf Gentiles Eiskaffee, sie genießt ein gemischtes Eis. | Bild: Sonja Ruess

Das Team des Eiscafé Gentile vor der Verkaufstheke (von links): Marco Scalcione, Adriana Rotolo und Sonia Gentile Muro. | Bild: Sonja Ruess

Wer sich erfrischen möchte, wählt hingegen eher Fruchteissorten wie Mango oder Joghurt-Ananas. Besonders stolz ist Sonia Gentile auf ihre „Bubble Waffeln“, welche sie seit dieser Saison neu im Sortiment hat. Wahlweise können die hausgemachten Waffeln mit Eis, Obst oder verschiedenen Süßigkeiten kombiniert werden. „Ich liebe Süßigkeiten und probiere gerne neue Sachen aus“, berichtet die Eiscafé-Besitzerin. „Die Waffeln kommen bei den Kunden sehr gut an und werden oft bestellt.“

„Ich bestelle am liebsten Spaghetti-Eis. Das ist für mich jedes Mal ein optisches Highlight.“Sarah Hangleiter | Bild: Sonja Ruess

„Meine Lieblingssorte ist definitiv Schokolade. Die kann man einfach immer essen!“Laura Hangleiter | Bild: Sonja Ruess

„Ich finde, dass eine große Eisschokolade im Sommer die beste Abkühlung ist.“Yannik Weißhaupt | Bild: Sonja Ruess

Fruchteis wird gerne zur Abkühlung bestellt

Auch im Eiscafé Zoldana in der Marktstraße sind Erfrischungen mit frischen Früchten gefragt. Patricia Manarin, Ehefrau des Inhabers Luca Manarin, berichtet: „Vor allem Maracuja ist sehr beliebt bei den Kunden. Bei hohen Temperaturen wollen sich die Leute hauptsächlich mit Fruchteis erfrischen.“

Das Eis wird jeden Tag eigens von Besitzer Luca Manarin in der hauseigenen Manufaktur hergestellt. „Wir machen unser Eis auf die ganz traditionelle Art, so wie früher. Es ist uns wichtig, dass wir durch frische Zutaten einen intensiven Geschmack erzielen können. Fertigprodukte sind bei uns tabu“, sagt Patricia Manarin.

Sonia Manarin bereitet die Eisbecher hinter der Theke zu. Das Eis wird jeden Tag in der hauseigenen Manufaktur frisch zubereitet. | Bild: Sonja Ruess

Immer in Bewegung: Inhaber Luca Manarin serviert ein Spaghetti-Eis und eine Kugel Pistazie mit Sahne. | Bild: Sonja Ruess

Kunden können bei der Produktion des Eises zuschauen

Kunden, die die Gelateria am Morgen besuchen, können von ihren Tischen aus bei der Produktion des Eises zuschauen. Luca Manarin passt die Produktion des Eises immer tagesaktuell an das Wetter an: „An heißen Tagen machen wir eher Früchteeis wie Pfirsich oder Apfel-Eis aus frischen Bodensee-Äpfeln. Wenn es kühler ist, produzieren wir mehr cremige Sorten wie zum Beispiel Fior Di Latte.“ Bei so vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen kommen alle Markdorfer auf ihre Kosten.