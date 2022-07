von Heike Gumsheimer

Auf dem Trainingsgelände des Bogenschützenclubs leuchten drei Zielscheiben in der Sonne. Zwölf Kinder versammeln sich um Trainer Volkmar Opitz und hören seinen Erklärungen über die Geschichte des Sports zu, bevor sie selbst zielen und schießen dürfen. „Es ist wichtig, dass die Kinder verstehen, dass sie mit den Pfeilen sich und andere verletzen können“, erklärt Opitz.

Bogenschießen ist eine von vielen Aktivitäten, die die Elterninitiative Elan anbietet. Elan steht für Elternangebote für aktive Nachmittage und wurde 2002 gegründet. „Damals gab es noch keine Nachmittagsbetreuung und wenig Vereinsaktivitäten am Nachmittag“, erklärt Edith Voggenberger, pensionierte Lehrerin der Jakob-Gretser-Grundschule, das Konzept. „Die Idee war und ist, den Kindern an einzelnen Nachmittagen verschiedene Aktivitäten anzubieten. So können sie Neues ausprobieren und kennenlernen.“ Voggenberger war von Anfang an das Bindeglied zwischen den Eltern und der Schule und unterstützt die Elterninitiative auch noch nach ihrer Pensionierung organisatorisch und mit eigenen Angeboten.

Und das ist vielfältig: Zirkusakrobatik, Bogenschießen, Tischtennis, Action Painting, ein Besuch beim Bürgermeister, beim Imker, bei der Mülldeponie oder in der Stadtgärtnerei, ein Erste-Hilfe-Kurs, Backen, Basteln, Kochen und vieles mehr gehören dazu. „Die Möglichkeit, in neue Aktivitäten zu schnuppern, ist ein großer Vorteil des Programms“, betont Martina Hierholzer, eine der beiden Vorsitzenden der Elterninitiative. Finanziert wird das Programm über Spenden und durch Förderung des Regierungspräsidiums.

Ein Teil des Orgateams war beim Bogenschießen vor Ort. Hinten von links: Ulrike Freyas, Edith Voggenberger, Nina Eisenmann unten von links: die beiden Vorsitzenden Monika Hierholzer und Tanja Briemle. | Bild: Heike Gumsheimer

Was als reines Elternangebot begann, wurde zwischenzeitlich auf Vereine und andere Institutionen ausgeweitet. „Wir sind extrem gewachsen in den vergangenen Jahren. Anfangs gab es rund 60 Anmeldungen, jetzt sind wir bei 800 pro Schuljahr. Leider haben wir nur rund 400 Plätze“, beschreibt die Vorsitzende die Nachfrage. Daher suche Elan Eltern oder Bürger der Stadt, die ein Hobby haben, das sie an einem Nachmittag mit den Kindern teilen möchten. Ebenso seien neue Vereinsangebote willkommen. Die Aktivität dürfe nicht länger als rund 90 Minuten dauern und müsse in und um Markdorf stattfinden, beschreibt sie die Voraussetzungen. Auch suche die Initiative Eltern, die sich im Organisationsteam engagieren möchten.

Wer ein Angebot oder Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich per E-Mail melden: elan_gs_markdorf@web.de