von Leonie Georg

Die letzte Woche vor Weihnachten hat begonnen. Durch die leeren Straßen der Markdorfer Innenstadt weht ein kalter Wind. Ein paar vereinzelte Passanten huschen in die Läden in der Haupt- und Marktstraße.

Buchhandlung Ravensbuch: Zurückhaltendes Weihnachsgeschäft

So auch in die Buchhandlung Ravensbuch. „Sehr zurückhaltend“, antwortet Mitarbeiterin Ramona Köppl auf die Frage, wie das diesjährige Weihnachtsgeschäft laufe. Verwunderlich sei dies laut Köppl schon, da Bücher in ihren Preisen sehr stabil blieben und somit auch von der Inflation nicht direkt betroffen seien.

Ramona Köppl, Mitarbeiterin in der Buchhandlung Wälischmiller empfindet den Weihnachtsverkauf als auffallend anders und das im negativen Sinne. | Bild: Leonie Georg

Die vergangenen zwei Jahre waren für den Einzelhandel coronabedingt nicht einfach. Doch selbst mit Zugangsbeschränkungen seien die Besucherzahlen höher gewesen, sagt Mitarbeiterin Nicola Benz. In diesem Jahr sei das Weihnachtsgeschäft auffallend anders. Mit Zeiten vor Corona könne man das nicht vergleichen, so Benz.

Nicola Benz von der Buchhandlung Ravensbuch berichtet, dass der Weihnachtsvorverkauf sehr zurückhaltend sei. Sie ist gespannt, was die letzte Adventswoche noch bringt. | Bild: Leonie Georg

Hoffnung auf Last-Minute-Käufer vor Weihnachten

Die Mitarbeiterinnen hoffen auf die Last-Minute-Käufer. „Wir sind gespannt, wie die letzte Woche vor Weihnachten wird. Ob da dann das große Erwachen kommt“, sagt Köppl.

Im hinteren Teil der Buchhandlung sitzt Kundin Karin Sauermann mit einem Kinderbuch in der Hand. „Ich kaufe die Geschenke auch meistens auf den letzten Drücker“, sagt sie und lacht. Sie würde auch online kaufen, aber für die Kleinigkeiten gehe sie gerne in die Läden. Vor allem in den Buchläden halte sie sich gerne auf, erzählt Sauermann.

Karin Sauermann kauft ihre Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker. | Bild: Leonie Georg

Einkaufszentrum Proma: Mehr Frequenz wünschenswert

Ein Blick ins Einkaufszentrum Proma. Hier spielt die Hintergrundmusik ungestört vor sich hin, Lärm von Besuchern gibt es keinen. Im Herrenmode-Geschäft Wolfram S steht Inhaber Nico Schneider und telefoniert. Er ist zufrieden mit dem Weihnachtsverkauf in diesem Jahr. Das dazugehörige Outlet laufe laut Schneider gut. Der Anzugsladen dagegen eher schleppend, was aber an der Jahreszeit liege.

Die Weihnachtswochen sind mit die wichtigsten für das Geschäft des Einzelhandels. Doch die Besucher-Frequenz im Proma könnte höher ausfallen, so Nico Schneider. | Bild: Leonie Georg

Wolfram S: Hauptsaison für Anzüge im Sommer

Die Hauptsaison für Kauf eines Anzuges sei im Sommer, wenn Hochzeiten und Abibälle anstehen. Da hatte es in diesem Jahr allerdings einen „Nachholeffekt“ gegeben, wie Nico Schneider berichtet. „Die Kunden hatten nach Corona wieder Lust in die Läden zu gehen und ihr Geld auszugeben.“ Das Weihnachtsgeschäft laufe vergleichbar wie mit den Zeiten vor der Corona-Pandemie. Nico Schneider hat aber den Eindruck, dass weniger Menschen unterwegs seien. „Es könnte frequenztechnisch mehr sein“, sagt Schneider.

Nico Schneider leitet das Herrenmodengeschäft Wolfram S im Proma. Er ist zufrieden mit dem diesjährigen Verkauf. Jedoch könnte die Frequenz der Kunden höher sein. | Bild: Leonie Georg

Sporthaus Raither: Skigeschäft boomt

Ein paar Meter weiter im Sporthaus Raither boomt das Skigeschäft. Von der Inflation ist hier nicht viel spürbar. „Wir haben mit der Branche Glück“, sagt Geschäftsführer Manuel Raither. Freizeit und Sport lasse man sich nicht so einfach nehmen. Zudem hat die Skisaision gerade begonnen. Zurückhaltend gestartet, ziehe der Skiservice nun „brutal an“. Das merkt Raither deutlich im Verkauf. „Es verteilt sich so übers Jahr und im Dezember knallt es halt“, beschreibt er die momentane Lage. Die Weihnachtswochen seien nach wie vor die wichtigsten für das Geschäft.

Die Skisaison hat begonnen. Das Geschäft beim Sporthaus Raither boomt. Jedoch hat Inhaber Manuel Raither Schwierigkeiten mit Lieferengpässen. | Bild: Leonie Georg

Manuel Raither hat allerdings ein ganz anderes Problem: „Im Moment ist es schwierig wegen der Lieferengpässe.“ Die Kunden seien da, aber oft fehle die Ware. Trotz allem ist Raither zufrieden als stationärer Einzelhändler. Das Sportgeschäft verfügt über keinen Online-Shop. „Da hat sich das Kaufverhalten ja doch sehr geändert in den die vergangenen Jahren“, so Raither.

Geschenkeladen: Andrang im Vorweihnachtsgeschäft

Und wie geht es eigentlich dem Geschenkladen in der Vorweihnachtszeit? Das Geschäft „Des & Sell“ in der Marktstraße hat sich auf Geschenke aller Art spezialisiert. Inhaber Helmut Schweizer zieht eine positive Bilanz für den Vorweihnachtsverkauf. Selbst während Corona sei das Weihnachtsgeschäft nicht eingebrochen. Im Gegenteil. „Der Andrang vor Weihnachten hat umso stärker angezogen“, sagt Schweizer. In diesem Jahr hatte Schweizer noch eine besondere Aktion für die Kunden vorbereitet: Beim Markdorfer Weihnachtsmarkt hatte der Laden bis 22 Uhr geöffnet.

Helmut Schweizer leitet den Geschenk- und Dekoladen „Des & Sell“. Dieser lief auch während der Pandemie in der Weihnachtszeit sehr gut. Schweizer ist zufrieden mit den Umsätzen. | Bild: Leonie Georg

Kundin Marlene Müller stöbert durch die Postkarten des Ladens. Sie und ihre Familie schenken sich keine großen Weihnachtsgeschenke. „Man hat eh alles, was man braucht“, erklärt sie. Lieber würde sie ungestresst mit ihren Liebsten zusammensitzen und die Zeit genießen, als sich in der Hektik noch um Geschenke zu sorgen, so Müller.