Markdorf vor 3 Stunden

Einsparmöglichkeiten beim Umbau des St.-Elisabeth-Kindergartens werden ausgeschöpft

Die Sanierung des großen innerstädtischen Kindergartens wird die Stadt rund 2,6 Millionen Euro kosten. Dennoch kann an vielen Stellen auch gespart werden. So kann ein Großteil der alten Möbel weiterverwendet werden. Günstiger als bisher erwartet werden auch die neuen Verkehrsflächen an der Spitalstraße.