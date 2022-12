Albin Ströbele spricht vom Sommer. Ströbele gehört zu Vorstand der Markdorfer BUND-Ortsgruppe, die an einem nass-kalten Morgen zu einem Pflegeeinsatz eingeladen hatte. Neben Naturschützern vom BUND beteiligen sich auch Mitgliedern des örtlichen Rotary Club an der Aktion. Albin Ströbele berichtet von geringen Niederschlägen – in diesem Jahr und in den Jahren zuvor. Er erwähnt auch die Folgen des Trockensommers 2018 für die Wiese, an deren Saum sich die freiwilligen Helfer eingefunden haben.

Allesamt tragen sie robuste Kleidung. Derbe Jacken, Hosen, die zum Arbeiten taugen. Auch haben die meisten Gummistiefel an. Denn an Regen war kein Mangel in den vergangenen Wochen. Die Siechenwiese – so heißt das Gelände im Westen Markdorfs –, ist derzeit alles andere als trocken. In dicken Klumpen wird die feuchte Erde gleich an den Sohlen kleben. Wenn es zu den Büschen geht, die am anderen Wiesenende wachsen. Sie sollen weichen. Denn im Schatten ihres Blattwerks können Pflanzen nur sehr bedingt gedeihen. Molche, Unken und Eidechsen mögen gleichfalls das ungefilterte, das direkte Sonnenlicht.

Das Projekt Die Markdorfer Ortsgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will die Siechenwiese zu einem Feuchbiotop entwickeln. Anfang dieses Jahres wurden Wurzelstöcke ausgerodet, ein angrenzender Graben ausgeweitet. An manchen Stellen wurden kleine Mulden gegraben. Damit sich Wasser in diesen Senken sammeln kann. All dies geschieht, um das Riedgrasgelände ökologisch aufzuwerten. Es soll ans benachbarte Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Markdorfer Eisweiher“ anschließen.

Helfer arbeiten auf dem Gelände Video: Jörg Büsche

Ein Herz für die Natur

„Die Walnussbäume dort drüben lassen wir stehen“, weist Albin Ströme auf die Mitte der Feuchtwiese am Fuß- und Radweg neben der Landstraße 205 nach Bermatingen. Ansonsten gilt heute die Losung „Sägen, Schleifen, Schichten“. Gesät wird schon. Aus einiger Ferne tönt schon das typische Heulen des arbeitenden Motors. Und was die Kette vom Stamm geschnitten, was zu Boden gefallen ist, das gilt es, fort vom Busch zu schleifen und an anderer Stelle zu hohen Haufen aufzuschichten. Später nehmen sich die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs des aufgetürmten Buschwerks an – und werden Stämme, Äste, Zweige durch den Hechsler schicken.

Mitglieder des BUND und der Rotarier beim Entbuschen auf der Siechenwiese. | Bild: Jörg Büsche

Das Gros der Rotarier weiß das schon. Denn für meisten in der Gruppe ist dies nicht er erste Pflegeeinsatz, an dem sie teilnehmen. „Ich bin schon zum dritten oder vierten Mal mit von der Partie“, erklärt Arno Rütten. Naturschutz liegt dem Rotarier am Herzen. Und das nicht erst, seitdem Ian Risley, der damalige Rotary Weltpräsident, vor vier Jahren anbetrachts der drohenden ökologischen Krisen an alle Rotarier weltweit appelliert hat, ihren Beitrag zur Begrünung des blauen Planeten zu leisten. Und wie zahlreiche Clubs andernorts, pflanzten auch die Markdorfer Rotarier im Einsatz für mehr Nachhaltigkeit Bäume.

Arno Rütten beteiligt sich schon zu wiederholten Male an den Naturschutzeinsätzen der Rotarier, weil er dies als sinnvoll erachtet. | Bild: Jörg Büsche

Rotarier wollen helfen

„Jeder bringt sich so ein, wie der Zeit findet – und wo er sich am effektivsten einbringen kann“, erklärt Uwe Hornauer, aktueller Präsident der Markdorfer Rotarier. Ein Teil geht raus in die Natur, um Buschwerk zu entfernen oder Neophyten – aus fernen Weltregionen eingewanderte Fremdpflanzen, die die heimischen Kräuter verdrängen. Außer beim Naturschutz bringen sich die Rotarier vor allem in sozialen Projekten ein, erklärt Uwe Hornauer. Der Präsident nennt das Begleiten von Schülern, die Unterstützung auf dem Weg zum Arbeitsmarkt brauchen.

Rotary-Club-Präsident Uwe Hornauer unterstützt heute den Naturschutz, an anderen Tagen Sozialprojekte in Markdorf. | Bild: Jörg Büsche

Jonas Manderscheid hilft gerne mit bei BUND-Aktionen. Überdies findet er es spannend, Näheres über die biologischen Zusammenhänge in der Landschaft zu erfahren. | Bild: Jörg Büsche

Jonas Manderscheid aus Friedrichshafen hat an diesem Morgen auf Grün gesetzt. Ihm geht es um den Schutz der Natur. „Ich finde es spannend, Näheres über die Hintergründe zu erfahren – über die Zusammenhänge, über das ökologische Gefüge der Landschaft.“ Einer Landschaft, die man zwar schön findet – ohne sich jedoch weitere Gedanken über die biologischen Zusammenhänge zu machen – geschweige denn über ihre Bedrohtheit.

Hoffen auf die Gelbbauchunke

Rotarier und BUND-Mitglieder habe sich schön öfter auf der Siechenwiese zu gemeinsamen Aktionen getroffen. Ziel ihrer Arbeit ist, ein Feuchtgebiet zu schaffen. Eine sogenannte Magerwiese, erläutert Albin Ströbele. Das heißt eine Fläche, auf wieder die typischen Magerwiesenpflanzen gedeihen.

Vielleicht demnächst auch auf der Siechenwiese zu finden: Gelbbauchunken. | Bild: Jörg Büsche

„Das macht sie extrem wertvoll“, sagt Naturschützer Ströbele. Weil sich Magerwiesen durch ihren überaus großen Artentenreichtum auszeichnen. Erste woanders längst rar gewordene Exemplare sind inzwischen wieder zurückgekehrt – vielleicht demnächst auch die Gelbbauchunke.