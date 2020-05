Wenn das Spieleunternehmen in der benachbarten Kreisstadt kaum mit der Puzzle-Produktion nachkommt, wenn es in Handarbeitsgeschäften zu Engpässen kommt und wenn dann auch noch im Lebensmittelladen das Mehl-Regal leer steht, dann ist entweder Vorweihnachtszeit oder es herrscht eine andere Ausnahmesituation. Aktuell heißt die „Lockdown“ und bedeutet die Schließung vieler Freizeitangebote. Mit anderen Worten: Die Menschen verbringen viel Zeit zu Hause, puzzeln, häkeln oder backen Brot.

„Davon haben wir jetzt nicht so viel gemerkt“, erklärt Ulrike Bücheler, Verkäuferin am Stand der Bäckerei Zeller aus Friedrichshafen, einem Betrieb mit nun 121-jähriger Geschichte. Nun, in der Corona-Krise, kämen keineswegs weniger Kunden, berichtet sie. Ihr Eindruck: „Weil die Leute gerne an der frischen Luft sind, kommen sie auch weiterhin auf den Markt.“

Und sie kaufen auch weiterhin die Bäckereiprodukte am Stand. Die Palette reicht von der Hefeschnecke über Seelen und Kaiserwecken bis hin zum Klassiker, dem Bauernbrot. „Das ess‘ ich am liebsten genetzt“, verrät die Bäckereiverkäuferin.

Brotsuppe Zutaten 40 g Petersilienwuzel, 30 g Staudensellerie, 40 g Karotte, 40 g Zwiebel, 450 ml Gmüsebrühe, Salz, Pfeffer, Schnittlauch, 100 g altes Brot Zubereitung Das Brot zerkleinern, 50 ml Brühe erhitzen und danach die Brotwürfel darin etwa eine Stunde einweichen. Petersilienwurzel und Karotten würfeln, Zwiebeln hacken. Staudensellerie in Scheiben schneiden. Butter erhitzen, Zwiebeln anschwitzen, Gemüse dazu, andünsten, Brühe zugießen, salzen, pfeffern, zehn Minuten dünsten. 400 ml Brühe und Brot erhitzen, dann pürieren, Gemüse hinzu, mit Schnittlauch bestreuen

Sie empfiehlt heute freilich ein anderes Brot. „Unser Dinkel-Buchweizen-Vollkornbrot, das ist besonders gesund.“ Im Vergleich zu Weizenmehl-Brot sei der Ballaststoffanteil entschieden höher. Gleiches gelte für die Mineralstoffe und Fettsäuren. Hinzu komme die blutdrucksenkende Wirkung des Buchweizens. Der freilich Geschmackssache ist. Aber das sei ja stets so.Und darum gebe es bei Brot ja so eine große Vielfalt.