Teller, Gläser, Korkenzieher, Picknickdecke oder Sitzunterlage – an alles ist gedacht. Selbst die Frage, was auf den Grill kommt, wäre geklärt. Doch aus dem geplanten Schlemmen an der Markdorfer Grillhütte wird nichts. Der Grund: Sie ist gesperrt. „Aufgrund der derzeit herrschenden Trockenheit gilt landesweit ein grundsätzliches Verbot offener Feuer in unseren Wäldern“, erklärt Förster Jörn Burger.

Im Wald herrscht Rauchverbot

Bereits seit März gilt im Wald ein striktes Rauchverbot. Und obwohl das Stuttgarter Landwirtschaftsministerium im Prinzip das Grillen in fest eingerichteten Grillplätzen wie die am Schweppenen erlaubt, hat sich das Ordnungsamt in Absprache mit dem Forstamt entschieden, die beiden Feuerstellen an der Markdorfer Grillhütte zu schließen und mit rot-weißem Flatterband abzusperren.

Die herrschende Trockenheit vereitelt das Grillvergnügen im Wald. | Bild: Jörg Büsche

Sodass all jene, die unangemeldet mit Würstchen, Steak oder Gemüse kommen, unverrichteter Dinge wieder gehen müssen. Und jene, die ihren Grillabend oder -nachmittag beim Wanderparkplatz beim Gehrenbergturm im Rathaus anmelden möchten, erfahren dort ohnehin, dass das bis auf Weiteres nicht möglich ist. „Die Sperrung dauert solange, bis wir rund zehn bis 15 Liter Niederschlag gehabt haben“, erklärt Jörn Burger.

Gefahrenstufe Rot in Raderach

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuletzt auf seinem Waldbrandgefahrenindex fürs Bundesland Baden-Württemberg in Friedrichshafen-Unterraderach, also in der Nachbarschaft von Markdorf, eine „hohe Gefahr“ angezeigt – freilich mit abnehmender Tendenz, sodass die Rot-Warnung für die Folgetage auf Orange umschlägt. Allzu große Waldbrandsorgen macht sich Förster Jörn Burger trotzdem nicht. Am Gehrenberg sei die Situation grundsätzlich eine andere als im Schwarzwald oder gar in Brandenburg, „wo schnell mal mehrere hundert Hektar Wald in Flammen aufgehen können“. Das hat mit der Waldstruktur am Hang zu tun.

Förster Jörg Burger macht sich keine großen Waldbrandsorgen. | Bild: Jörg Büsche/SK-Archiv

So reagiert das Land Baden-Württemberg Das Land Baden-Württemberg reagiert auf die zunehmende Waldbrandgefahr. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat die Zahl der Tage mit gesteigertem Waldbrandrisiko beständig zugenommen. Stärker als früher arbeiten Forst- und Feuerwehrleute zusammen. In der Modellregion Hardtwald wird das Konzept für ein funktionierendes Waldbrandmanagement erprobt. Dabei spielt die Prävention eine große Rolle. Es werden aber auch Einsatztaktiken für den Notfall geübt. Die Ergebnisse sollen nun im Rahmen der vom Land anvisierten „Waldstrategie“ auch auf der lokalen Handlungsebene ankommen.

Forstwirtschaft senkt Waldbrandrisiko

„Unser Wald wird bewirtschaftet“, erklärt Jörn Burger. Es werden regelmäßig Bäume entnommen. „Weniger Bäume bedeuten mehr Wasser, weil im Sommer bei Regen weniger im Laubwerk verdunstet.“ Bei dicht geschlossenen Kronen erreichen kaum 20 Prozent des Niederschlags den Erdboden. Und dann sei da noch der sogenannte Unterwuchs. Strauchwerk, Buschwerk, Bodenpflanzen, die Feuchtigkeit speichern. „Die Gefahr, dass sich auf trockenem Waldboden ein Feuer durch eine Glasscherbe entzündet, ist bei uns also denkbar gering“, sagt Jörn Burger. Ausschließen kann der Förster Waldbrände allerdings nicht.

Die derzeitige Hitze und der ausbleibende Regen machen den Bäumen zu schaffen. | Bild: Jörg Büsche

Mit mobilem Löschteich in den Wald

Martin Scheerer, Pressesprecher der Markdorfer Feuerwehr, hat die Brandklatsche in der Hand. An extralangem Holzstiel sind fächerförmig Stahlbleche angebracht. Das stark einem Laubrechen ähnelnde Gerät diene zur ersten Brandbekämpfung, erklärt Feuerwehrmann Scheerer – für den Erstangriff, bis die Löschwasserleitung aufgebaut ist. An den letzten großen Waldbrand auf Markdorfer Gemarkung kann er sich kaum noch erinnern.

Martin Scheerer, Pressesprecher der Feuerwehr Markdorf, zeigt eine Feuerpatsche beziehungsweise Brandklatsche. | Bild: Jörg Büsche

Der Waldbrand, „das muss Anfang der Nullerjahre gewesen sein“. Seither habe sich vieles verändert: das Klima, aber auch das Feuerwehrwesen, das stetig zunehmenden Waldbrandgefahr durchaus Rechnung trage. „Wir üben regelmäßig den Einsatz unseres Wasserbehälters“, erklärt Martin Scheerer. Dabei handelt es sich um einen Faltbehälter, einen mobilen Teich, der dort, wo Hydranten fehlen, im Pendelverkehr wieder und wieder gefüllt wird. Denn die 2000 beziehungsweise 6000 Liter aus den Löschfahrzeugen sind bald verbraucht.

Vorsicht beim Grillen im Garten

Auch Martin Scheerer schätzt die Waldbrandgefahr im Markdorfer Stadtwald als nicht sonderlich besorgniserregend ein. „Zufallsbrände kann man natürlich nie ausschließen.“ Ebenso wenig wie absichtliche Brandstiftung. „Bei der Brandnacht in Möggenweiler hatten wir nur Glück, dass sich das Feuer nicht vom brennenden Waldkindergarten-Wagen auf den Wald ausgedehnt hat“, sagt Scheerer.

Reiner Zufall war in der Möggenweiler Brandnacht, dass die Flammen sich nicht auf den Wald ausgebreitet haben. | Bild: Jörg Büsche/SK-Archiv

Ausdrücklich warnt der Feuerwehr-Pressesprecher aber auch vor unachtsam fortgeworfenen Zigarettenstummeln. In Trockenphasen führen die rasch zu Flächenbränden am Wegesrand. Zur Vorsicht mahnt Martin Scheerer übrigens auch im Garten. Sorgsamster Umgang mit dem Grill sei aber auch auf dem Balkon geboten.