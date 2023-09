In Markdorf hat sich am späten Sonntagabend ein Gewaltdelikt ereignet. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit noch zum Tathergang und möglichen Gründen, heißt es auf Anfrage bei der Polizeidirektion Ravensburg. Der Fall hat sich in der Rudolf-Diesel-Straße, in der auch die städtische Asylbewerberunterkunft liegt, zugetragen, so eine Polizeisprecherin. Offenbar waren auf dem Parkplatz des dortigen Aldi-Discounters zwei Gruppen von insgesamt acht bis zehn Personen in Streit geraten.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen laut Polizei um kurz nach 21 Uhr auf dem Parkplatz mehrere Männer aufeinander losgegangen sein. Dabei sei auch ein scharfkantiger Gegenstand als Waffe benutzt worden. Mindestens eine Person wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt.

Beamte der Kriminalpolizei sichern am Abend des 3. September auf dem Discounter-Parkplatz Spuren. Zwei Gruppen waren dort zuvor teils mit scharfkantigen Gegenständen aufeinander losgegangen. | Bild: David Pichler

Beim Eintreffen der Polizeistreifen aus den benachbarten Revieren seien bereits zwei Personen verletzt gewesen, eine davon schwer. Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Markdorfer Polizeiposten ist an den Wochenenden und nachts nicht besetzt.

Mehrere Personen festgenommen

Im Zuge der anschließenden Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, seien mehrere Personen vorläufig festgenommen worden, so die Sprecherin des Polizeipräsidiums. Die Kriminalpolizei sicherte noch am Abend Spuren, das Technische Hilfswerk half beim Ausleuchten des Tatorts. Die Rudolf-Diesel-Straße wurde dafür zeitweilig gesperrt, Polizeibeamte waren zu diesem Zeitpunkt auch beim benachbarten Asylbewerberheim im Einsatz, das 100 Meter entfernt von dem Discounter-Parkplatz liegt.

Mehrere Polizeistreifen umliegender Reviere waren im Einsatz, ebenso ein Polizeihubschrauber. Im Zuge der Fahndung wurden noch in der Nacht mehrere Personen vorläufig festgenommen worden. | Bild: David Pichler

Mit weiteren Erkenntnissen über den Tathergang rechnet man bei der Polizei im Laufe des Tages. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln derzeit noch zu den Hintergründen