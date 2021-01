Markdorf Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Eine kleine Prise Erleichterung: Das sagen die Markdorfer Einzelhändler über den Start des seit Montag erlaubten Abholservice

Seit Montag dürfen Kunden ihre vorbestellten Produkte wieder in den Geschäften abholen. Doch die Rückkehr zur Normalität ist das noch lange nicht. Für die Einzelhändler in Markdorf, die das Angebot wahrnehmen, ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In einem sind sie sich aber einig: Es funktioniert.