Seinen Kopf hat der Mann leicht geneigt. Die Betrachter schaut er direkt an. Ein Porträt wie aus dem vorletzten Jahrhundert. Das Bild hängt im Kabinett der Stadtgalerie. Es stammt von Alexej Tchernyi, einem 1976 in Charkow, damals UdSSR, heute Ukraine, geborenen Künstler. Tchernyi stellt seine Arbeit im Rahmen der aktuellen Ausstellung aus, für die der Kunstverein sieben Künstler aus Berlin eingeladen hat, die sich während der Lockdown-Phase der Corona-Pandemie zu einer quasi subversiv arbeitenden beziehungsweise subversiv ausstellenden Künstlergruppe zusammengeschlossen haben. Auf Straßen, in Hinterhöfen zeigten sie ihre Bilder. Und das als öffentliches Begegnen strikt unterbunden war. Der Name der Gruppe: Aambulanz-Kollektiv.

Wie es zur Gründung gekommen ist, das erzählte nun Kathrin Landa, eine der sieben Künstler, bei der Künstlerführung durch die Ausstellung mit dem Titel „Back to the Future“ (Zurück in die Zukunft). Wobei das Führen sehr begrenzt war. So viele Besucher haben sich in den Galerieräumen eingestellt, dass die Aambulanz-Kollektivisten ihre Ausführungen auf eine kleine Bilderauswahl im Erdgeschoss beschränken mussten. Für den Zug durch die drei Ebenen der Stadtgalerie war das Publikum zu groß.

So konnten die Besucher dann aber Zeugen eines Experiments werden. Denn bei Alexej Tchernyis Porträts handelt es sich keineswegs um gemalte Bilder. Ebenso wenig sind es Zeichnungen, Grafiken oder Fotos. Alexej Tchernyi arbeitet mit Papier. Er reißt, er schneidet, trägt ab – oder auch auf. Je dicker die papiernen Schichten, desto weniger transparent sind sie. Ohne Licht im Hintergrund zeigen Tchernyis Papierflächen nur Weiß. Sobald aber eine Lampe leuchtet, erscheinen Physiognomien, ja ganze Gestalten. Gestalten, die in ihrer altmeisterlichen Ausführung staunen machen.

Es war Michel Castaignet, der bei Tchernyis Experiment mit einem Bogen Papier und einer Taschenlampe assistierte. „Diese Technik habe ich erfunden“, erläuterte Tchernyi. Anschaulicher ließe sich kaum erklären, welchen Mehrwert eine Künstlerführung bringen kann. Bei bloßem Ansehen hätte sich das überaus aufwendige Verfahren, Tchernyis spezielle Papierkunst, kaum jemandem erschlossen.

Das trifft auch für die Bilder von Michel Castaignet zu. Sie sind flächig, ein wenig plakativ. Sie werden indes sehr spannend, wenn der Künstler schildert, wie seine Arbeiten am Computer mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) entstanden sind.

Solche Werkstattberichte gab es dann noch einige. Etwa wenn Kathrin Landa schilderte, wie es ihr gelang, eine junge Frau ganz allmählich für ein überaus persönliches Porträt zu gewinnen – das auch Verletztheit nicht ausspart. Etwa wenn Axel Pahlavi ein Stück Familiengeschichte preisgibt – als Hintergrund eines seiner Bilder. Etwa wenn Florence Obrecht die motivischen Verästelungen ihrer Bilder darlegt, die Verbindungen aufdecken zwischen berühmten Bildern, die ihr als Vorlage dienten und dem, was ihre Gemälde nun zeigen.

Ähnlich aufschlussreiche Momente gaben auch Alex Tennigkeit und Wu Zhi. Beide Malerinnen arbeiten mit nachgerade hyperrealistischer Genauigkeit. Vieles spricht dafür, dass es diese Detailversessenheit ist, die das Publikum beinah sprachlos machte. Nach der Führung kamen jedenfalls keine Fragen aus der Runde. Wohl aber nutzten etliche Besucher die Gelegenheit zu direkten Gesprächen mit den sieben Künstlern des Berliner Aambulanz-Kollektivs.