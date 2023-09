Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Zweifamilienhaus in Ittendorf ein, machten aber nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute.

Die Bewohner stellten der Polizei zufolge am Morgen fest, dass die Eingangstür zur Wohnung aufgebrochen wurde und wohl mehrere Räume betreten worden waren. Möglicherweise wurden die Täter gestört und flüchteten daher ohne Beute, berichtet die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07551 8040 entgegen.