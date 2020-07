Angesichts der jüngsten Diskussionen um die drei geplanten Mehrfamilienhäuser im Ittendorfer Ortskern (wir berichteten mehrfach), die trotz Ablehnung aus der Bürgerschaft und der verweigerten Zustimmung des Ortschaftsrates wohl genehmigt werden müssen, soll die bauliche Entwicklung im südlichen Markdorfer Teilort künftig besser gelenkt werden können. Mehrheitlich stimmte der Gemeinderat daher der Beschlussempfehlung des Ortschaftsrates zu, für den Ittendorfer Ortskern einen städtebaulichen Rahmenplan aufstellen zu lassen.

Markdorf-Ittendorf Ortschaftsrat lehnt Bauprojekt in Ittendorf aus Sorge um die Parkplatzsituation weiter ab Das könnte Sie auch interessieren

Was die Ittendorfer an den Neubauplänen stört

UWG-Rat Bernhard Grafmüller, Ittendorfs Ortsvorsteher, erläuterte in der Stadthalle nochmals die Gründe, die zur Ablehnung des Vorhabens in seinem Gremium geführt hatten – wohlwissend, dass man damit beim Baurechtsamt wohl nicht durchkommen würde. Das Dorf habe einen gewachsenen Ortskern und das Neubauvorhaben würde das Gesamtbild des Ortes „erheblich stören“. Dies, so Grafmüller, sei einhelliger Tenor gewesen.

In der Ittendorfer Kirchstraße, rückwärtig des Gebäudes links im Bild soll eine alte Hofstelle drei neuen Wohngebäuden mit 16 Wohneinheiten weichen. Dagegen wehren sich im südlichen Markdorfer Teilort Bürger und Ortschaftsrat. | Bild: Jan Manuel Heß

Keine Veränderungssperre

Ursprünglich war sogar der Erlass einer Veränderungssperre und die Aufstellung eines Bebauungsplanes vorgesehen gewesen. Davon hatte aber bereits schon der Ortschaftsrat wieder Abstand genommen. Bürgermeister Georg Riedmann wertete diese Entscheidung als sinnvoll, würde stattdessen ein Rahmenplan es doch zumindest ermöglichen, Flächen als freizuhaltende öffentliche Flächen zu definieren. FW-Rat Jens Neumann regte eine Gestaltungssatzung an, eine solche wäre rechtlich bindend. Bindend wäre sie aber nur in Bezug auf gestalterische Fragen, erläuterte Bauamtsleiter Michael Schlegel: „Sie regelt eher die Gestaltung, aber nicht die Kubatur oder die Dimension eines Bauvorhabens“, sagte er.

Markdorf Nachverdichtung sorgt für Frust im Ortschaftsrat Ittendorf und im Technischen Ausschuss Das könnte Sie auch interessieren

Pfluger: Keine zu hohen Erwartungen wecken

Bislang gilt im Ittendorfer Kern mangels Bebauungsplan der so genannte Paragraf 34, der die Orientierung an der Umgebungsbebauung vorgibt. Da es dort aber mehrere große Höfe gibt, würde das Vorhaben nicht aus dem Rahmen fallen, hatte das Baurechtsamt im Vorfeld schon signalisiert. Der Ittendorfer CDU-Rat Simon Pfluger warnte wiederum davor, mit einem städtebaulichen Rahmenplan nun falsche Erwartungen zu wecken. Auch ein solcher habe nur begrenzten Einfluss. Die CDU und die UWG stimmten für den Rahmenplan, die SPD und FDP-Rat Rolf Haas dagegen. Während Uwe Achilles (SPD) darauf hinwies, dass sich Dörfer immer schon verändert hätten, waren Haas die Kosten ein Dorn im Auge. Die sollen sich laut Schlegel auf rund 50 000 Euro belaufen, da man ein Büro beauftragen und eine Bürgerinformationsveranstaltung anbieten müsse.