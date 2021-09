Wir alle sortieren, ordnen ein, stecken in Schubladen – zum Beispiel in der Musik. Wo allzu gerne in Unterhaltung und sogenannte ernste Musik unterschieden wird. Dass solches Schubladen-Denken weit verbreitet ist, beweisen zahlreiche Beispiele. Einen neuerlichen Beweis gab es erst jüngst.

Als die Gesangsgruppe Anima, der Chor der Musikfreunde, beide aus Markdorf, gemeinsam mit der zehnköpfigen Band um Gundram Pauli das Rock-Requiem von Guntram Pauli, Klaus Haimerl und Christian Kabitz aufgeführt haben – dies im Rahmen der Überlinger Landesgartenschau.

Sie haben beim Rock-Requiem mitgewirkt: Johannes Eckmann, Antonia Berger, Noah Loebermann, Rosalie Berger, Anuschka Schoepe und Michelle Jötten (von links). | Bild: Jörg Büsche

Außer der zwischen E- und U-Musik gab es dabei noch eine weitere Berührung: die zwischen den Generationen. Zumal bei Anuschka Schoepes Anima-Gesangsgruppe sehr junge Sängerinnen mitsingen und Johannes Eckmann neben seinen Instrumentalisten vom Musikfreunde-Orchester noch junge Musiker aus dem Musikschul-Orchester auf die Gartenschau-Bühne brachte.

Zu dem besonderen „Crossover-Projekt“, so Eckmann, bei dem sich Jung und Alt begegneten. Auf der einen Seite, der Seite der Altersreifen, die zehnköpfige Band um Guntram Pauli, die das bereits im Jahre 1978 uraufgeführte Rock-Requiem immer wieder spielt. Daneben der von Uli Vollmer dirigierte Chor der Musikfreunde, schließlich das von Eckmann geleitete Orchester der Musikfreunde.

Demgegenüber standen auf der Seite der jungen Musiker unter anderem Antonia Berger, 17, ihre Schwester Rosalie, 15, Michelle Jötten, 15, und Noah Loebermann, 19. Und allen vier ist ihre Begeisterung für das „Crossover-Projekt“ anzumerken. „Das war schon eine coole Erfahrung“, sagt Michelle Jötten. Antonia Berger bewundert vor allem die Perfektion der Band – insbesondere bei den „krassen Soli“ des Rock-Requiems.

Insgesamt haben 60 Musiker mitgewirkt bei dem Projekt. „Wir waren schon gefordert“, erklärt Johannes Eckmann. Biete das Rock-Requiem doch durchaus anspruchsvolle Passagen. Dass bei den Proben Jung neben Alt stand, „das brachten auch die personellen Überschneidungen mit sich“. Denn der Gesangsgruppe Anima steht Musikschulorchester- und Musikfreunde-Dirigent Eckmann schon deshalb sehr nah, weil Anuschka Schoepe, deren Leiterin, mit ihm verheiratet ist.

Das erleichtert die Berührung der Generationen ebenso wie das fürs Rock-Requiem so kennzeichnende Nebeneinander von Rock, Pop, Jazz und sogenannter ernster Musik. Wobei Noah Loebermann einschränkt: „Unter Rock habe ich mir eigentlich etwas anderes vorgestellt – schon etwas Härteres.“ Hardrock bietet das Rock-Requiem aber nicht. Vielleicht auch ein Grund, weshalb es zu einem musikalischen Dauerbrenner auf Kirchentagen geworden ist.