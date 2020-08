von Christane Keutner

Bei der Jahreshauptversammlung stand der scheidende Vorsitzende Erich Lorenz im Mittelpunkt. Denn nach vielen Jahren des Engagements gab er sein Amt an Dietmar Künzig ab. Und der dankte ihm dafür mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. In seiner Ansprache skizzierte Künzig die vielen Stationen, die der Fußballer und Tennisspieler Erich Lorenz beim SCM durchlief: Als Schriftführer, Jugendtrainer, stellvertretender Jugendleiter, Abteilungs- und Gesamtleiter mit 26 Jahren in Führungsverantwortung und unter anderem als Mitbegründer des Internationalen Jugendturniers.

Großer Dank geht an Erich Lorenz

Maßgeblich habe er sich zweimal für neuen Kunstrasen engagiert, beim Jugendturnier mitgeholfen, Zeit und Kraft investiert, für den SCM gelebt. „Wir können dir dafür nicht genug danken“, sagte Dietmar Künzig. Auch Carlos Sancho dankte ihm für den Tennisverein, ebenso Ehrenmitglied Ernst Arnegger: Dank Erich Lorenz sei er sicher, dass der Gesamtverein mit Dietmar Künzig an der Spitze und Markus Kieferle bei den Fußballern in eine gute Zukunft gehen werde.

Bürgermeister Georg Riedmann dankt ihm für großartige Arbeit

Bürgermeister Georg Riedmann würdigte das „ungewöhnliche Engagement“ von Erich Lorenz. Seit 56 Jahren sei Lorenz Mitglied, seit 36 Jahren in Vorstands-Verantwortung und seit 16 Jahren Gesamtvorsitzender. „Das ist drei mal die magische Sechs“, so Riedmann. Lorenz sei im Verein eine Vater– und Integrationsfigur, dem stets das Gesamtwohl des Vereins am Herzen gelegen habe. „Erich Lorenz ist das Gesicht des Sportclubs„, so Riedmann und dankte ihm für die „großartige Arbeit“.

Das neue Vorstandsteam des SCM, von links: Vorsitzender Dietmar Künzig, Carlos Sancho (Abteilungsleiter Tennis), Schriftführerin Brigitte Diwisch, Markus Kieferle (Abteilungsleiter Fußball), Jugendbeauftragter Olaf Schörnack und Herbert Dreher (Abteilungsleiter Tischtennis). | Bild: Christiane Keutner

Abteilung Fußball will gegen den Abstieg spielen

Das Team um den neuen Vorsitzenden Dietmar Künzig geht nun mit neuen Zielen in die Zukunft. Der neue Abteilungsleiter Fußball, Markus Kieferle, zeigte sich glücklich über seine Entscheidung, den Vorsitz übernommen zu haben. „Für das Fußball-Vorstandsteam wünschte ich mir noch eine elfte Person, dann wäre die Mannschaft komplett“, so der Abteilungsleiter. Die Arbeit solle aus seiner Sicht auf drei Säulen fußen: Die Aktiven, der Jugendbereich und der Verein, der sich durch Gemeinschaft und Teamgeist auszeichne.

Übernommen habe er die Abteilung in schwieriger Zeit mit einem drohenden finanziellen Verlust im mittleren fünfstelligen Bereich durch wegbrechende Einnahmen, der aber durch „die tolle Solidarität der Spieler“ nicht weiter anwachsen soll. Auch sportlich heißt es für Kieferle klar: „Wir spielen gegen den Abstieg aus der Bezirksliga.“ Mit dem neuen Trainer Manfred Stolpa und Jugendkoordinator Ewald Schmid wolle man weitere Ziele erreichen. Ein erster Schritt sei die A-Jugend-Spielgemeinschaft mit Kluftern, ein weiterer die neue Pächterin des Vereinsheims, eine Frau aus den eigenen Reihen.

Der SCM ist Ausrichter diverser Turniere und will seine Jugendarbeit weiter verstärken. Hier lernt man zu siegen und Niederlagen zu verkraften. Archivbild: Christiane Keutner | Bild: Christiane Keutner

Aus den anderen Abteilungen Tischtennis „Bei uns läuft es rund. Das vergangene Jahr war für Jung und Alt zufriedenstellend“, informierte Abteilungsleiter Herbert Dreher. Mit dem bewährten Vorstandsteam bot man Training, Spiele, Meisterschaften und gesellige Veranstaltungen mit und für die rund 90 konstanten Mitglieder an. Positiv sei auch der Kassenstand, nur der Umbau der Sporthalle brachte erhebliche Einschränkungen im Spielbetrieb mit sich. Herbert Dreher wünscht sich wieder die Stadt als zuständigen Ansprechpartner für die Halle, da das Landratsamt nicht schnell genug reagieren könne. Coronabedingt fiel 2020 vieles aus, seit 25. Juni könne man wieder eingeschränkt trainieren. Sein Stellvertreter Wolfgang Thum beleuchtete den sportlichen Aspekt und die Erfolge der zwei Herren- und einer Jugendmannschaft, deren Trainingsmöglichkeiten sich halbiert hätten. Die „ganz tolle Jugendarbeit“ trug Früchte: Die Jugend hatte es von der Bezirksklasse in die anspruchsvolle Bezirksliga mit hochkarätigen Teams geschafft. Ziel sei nun die Landesklasse, der dann nur noch die Oberliga folge. Auch mit den Herren wolle man wieder angreifen. Tennis Bis auf ein paar Ausfälle und Verletzte sei es im vergangenen Vereinsjahr relativ gut verlaufen, so Abteilungsleiter Carlos Sancho. Pandemiebedingt habe man den Spielbetrieb aktuell ausgesetzt, die Meldungen der 50er und 70er seien nicht erfolgt, „deshalb melden wir keine Doppelmannschaft und nehmen keinen offiziellen Spielbetrieb in der Liga auf“, so Sancho. Im kommenden Jahr denke man eventuell daran, eine 60er-Mannschaft neu zu melden. Dem Tennisverein gehören derzeit 85 Mitglieder an. Positiv sei der Kassenstand. Ziel der Abteilung sei es, verstärkt in die Jugendarbeit zu investieren. Der vor über 25 Jahren gegründete Verein habe ein paar Projekte vor; unter anderem wolle er 2020/21 drei Mannschaften melden, berichte Sancho.

Schriftführerin Brigitte Diwisch verwies in ihrem Rückblick auf den Höhepunkt des Jahres: Die Einweihung des Hauptspielplatzes 2019. Sportlich sei es dagegen nicht so rund gelaufen. Stellvertretend für alle Helfer dankte Erich Lorenz Platzwart Jörg Bäder, der den Verein weit über das normale Maß hinaus unterstütze.