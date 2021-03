Markdorf Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Ein Jahr Corona-Zwangspause: So geht es Georg Mack vom Markdorfer Lemon Beat Club heute

Ende März 2020 musste der Lemon Beat Club in Markdorf quasi über Nacht geschlossen werden – und seither blieb er zu. Über das prägendste Jahr in seiner Berufslaufbahn spricht Pächter Georg Mack mit dem SÜDKURIER – und darüber, wie es ihm bis heute ergangen ist, was er über die Politik denkt und ob er noch eine Perspektive für sich und seinen Club sieht.